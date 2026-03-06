官我什麼事》違法證據送中選會 邱垂正：李貞秀不具登記參選資格

陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，李貞秀「女士」明顯違反兩岸條例，不具有登記參選的資格，這是相當明確的，我們會把事實證據送給中選會，希望中選會能夠依法行政。（記者陳宇睿攝）

民眾黨中配立委李貞秀的國籍、戶籍爭議延燒，陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，李貞秀「女士」明顯違反兩岸條例，不具有登記參選的資格，陸委會將把事實證據送給中選會，希望中選會能夠依法行政。

邱垂正說，李貞秀是一九九九年在台灣定居，當時取得台灣的戶籍。二〇〇四年落實「單一戶籍制」，兩岸條例第九條之一規定，原中國籍民眾必須在六個月內將放棄中國戶籍證明繳回，才不會喪失台灣人身分，但二〇〇四年時行政機關從未收到她所繳的除籍證明，也就是說「她沒有繳回」。

請繼續往下閱讀...

邱垂正說，事實上，李貞秀是二〇二五年三月才繳回放棄中國戶籍證明。依兩岸條例第廿一條規定，必須有台灣戶籍滿十年才可登記公職候選人或參選公職，李貞秀顯然不到一年。二〇〇四年到二〇二五年間，她都具有「雙重身分」。

「從兩岸條例規範，我們認為她不具有登記參選資格！」邱垂正說，陸委會向中選會表達，選舉登記查核時有制度缺漏，因為中選會可能查核在台灣設籍多久，並沒有註明繳回放棄中國戶籍證明的時間點，會將制度漏洞補起來。不過，就李貞秀「女士」這個個案，「明顯違反現行兩岸條例，不具備有登記參選的資格，這是相當明確」。「我們會把事實證據送給中選會，也希望中選會能夠依法行政！」

是否中國設籍 3類人須確認

陸委會發言人梁文傑也說，最近因李貞秀事件，引發部分國人對自己是否曾在中國設籍產生疑慮，若有下列三情形，務必要向父母親確認是否有在中國設有戶籍。一是在中國大陸出生，二是兩岸婚姻出生的子女，三是小時候曾在中國居住過。這三種狀況都是第二代，有些人出生時就被父母親申請中國戶籍，甚至有身分證字號，即便後來被帶回台灣成長，即便不知道有中國身分，但這個身分是延續的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法