中國臥龍會利誘吸收》涉拍投降影片、洩軍機 中士等4人起訴

高檢署高雄分署偵查軍人洩露軍機案，起訴黃姓中士等4人。（記者鮑建信攝）

空軍黃姓通訊中士、前陸軍方姓中士等四人，被中國情工組織「臥龍會」吸收後，涉嫌出賣軍機，並自拍投降影片，昨天經高檢署高雄分署等單位偵結，依違反國安法、國家機密保護法等罪提起公訴。

據了解，國防部政治作戰局專案人員在網路巡邏時，發現署名「統一促進聯合」某抖音帳號貼文內容涉及中共統戰，且所留聯繫的Telegram帳號代號「GUCCI」者，所使用的電話門號與被告潘男有關，報請高雄高分檢檢察官李廷輝和高雄地檢署檢察官高永翰聯合指揮警方等單位，組成專案小組追查。

請繼續往下閱讀...

潘男當窗口 還幫軍人喬債務

辦案人員調查發現，中共情工組織「臥龍會」涉嫌吸收台灣現役軍人並刺探軍機，潘男是該會窗口及協助發展組織，他自二〇二一年九月間開始，依「臥龍會」成員代號「kevin」者指示，利用手機及網路傳送軍中機密文件予「臥龍會」高層領導。

潘男並負責出面替該會成員「GUCCI」、「kevin」所吸收現役軍人與地下錢莊債權人協商債務金額，同時拉攏黃姓通訊中士加入「臥龍會」，黃除了自拍投降影片，另涉嫌多次傳送機密給對岸人士，並獲取四十多萬元報酬。

此外，二〇二三年四月至二〇二五年四月間，被告方男時任陸軍戰車連中士副車長時，因無力清償地下錢莊三十三萬元債務，被「GUCCI」吸收，也自行拍攝投降影片，還宣誓加入「臥龍會」，旋即提供軍中資料，獲得四十多萬元佣金。

二〇二五年十一月十八日，辦案人員搜索黃等人住處、辦公室等八處，並認為潘、方、黃、陸軍江姓中士等四人，涉案情節重大，其中江還涉及貪瀆罪，由地檢署聲請羈押獲准，其餘三人則被高雄分院羈押。

一、二審檢方昨天分別偵查終結，江男被依違反貪污治罪條例起訴，潘、黃、方等人則被依違反國安法、國家機密保護法等罪起訴。

