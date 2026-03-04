美伊戰火衝擊 紐時：北京可能考慮取消川習會

紐約時報三日報導，面對美國武力打擊北京長期經營的全球戰略盟友，北京有可能考慮取消或延後四月初的美中峰會。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，伊朗駐北京大使館二日下半旗。（美聯社）

路透：美國攻擊伊朗 使習近平面對川普時居於劣勢

美國和以色列空襲伊朗導致最高領袖哈米尼身亡，中國強烈譴責此舉為「赤裸裸的政權更迭企圖」，使好不容易緩和的美中關係再度受創。紐約時報三日報導，面對美國武力打擊北京長期經營的全球戰略盟友，北京有可能考慮取消或延後四月初的美中峰會。

重要盟友接連被美狙擊 北京驚恐

路透也說，美國攻擊伊朗，使中國國家主席習近平在與美國總統川普舉行預定峰會前居於劣勢。如今「川習會」將如何進行，甚至是否仍會如期舉行，充滿不確定性。習近平如今陷入兩難，若非在國際舞台上隆重接待川普，就是取消兩人的峰會。北京迄今尚未確認峰會日期。

中國外交部長王毅譴責美以暗殺他國領袖，並承諾支持伊朗維護主權與安全。川普政府甫於今年一月逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，美方接連對其重要夥伴出手，讓北京如坐針氈。對中國而言，關鍵在於如何在不損及自身經濟利益、也不進一步激化對美緊張的前提下，對伊朗提供支持。

中東衝突也直接波及中國利益。做為全球最大能源進口國，中國高度依賴荷姆茲海峽航道；若伊朗封鎖或攻擊通行船隻，恐推升油價，衝擊經濟。此外，外力策動政權更迭，在中國國內也觸及敏感神經，尤其是習近平預計明年邁入第四任期。

北京當前最關注的仍是與美國的關係。分析認為，北京或以延後峰會表達不滿，但同時也有強烈動機維持穩定互動，包括延長貿易休兵、減少對台軍售與放寬科技出口限制。一旦取消峰會，中國恐失去既有成果。川普近期也展現避免與北京正面衝突的立場，包括延後對台軍售、鬆綁部分晶片出口管制等。

曾任拜登政府國家安全會議中國事務主任的葛維茨指出，對北京來說，管控好與美國的關係，遠比中東局勢更重要。

至於這場戰事是否影響中國對台灣的圖謀，前美國在台協會（AIT）理事主席、現任布魯金斯研究所資深研究員卜睿哲認為，美國攻打伊朗不會改變習近平對台灣的盤算，因為習近平及其核心幕僚並非單純從軍事角度看待台灣議題，而是將其視為「帶有軍事意涵的政治爭端」。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀也持類似看法。葛來儀認為，習近平仍將致力於推動與川普的會晤，因為他知道必須直接與川普交手，以管控美中關係，尤其是在目前油價飆漲、全球經濟動盪的背景下，北京更需要穩定的美中關係以緩解內部壓力。

