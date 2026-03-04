為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美伊戰火衝擊 紐時：北京可能考慮取消川習會

    2026/03/04 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    紐約時報三日報導，面對美國武力打擊北京長期經營的全球戰略盟友，北京有可能考慮取消或延後四月初的美中峰會。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，伊朗駐北京大使館二日下半旗。（美聯社）

    紐約時報三日報導，面對美國武力打擊北京長期經營的全球戰略盟友，北京有可能考慮取消或延後四月初的美中峰會。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，伊朗駐北京大使館二日下半旗。（美聯社）

    路透：美國攻擊伊朗 使習近平面對川普時居於劣勢

    美國和以色列空襲伊朗導致最高領袖哈米尼身亡，中國強烈譴責此舉為「赤裸裸的政權更迭企圖」，使好不容易緩和的美中關係再度受創。紐約時報三日報導，面對美國武力打擊北京長期經營的全球戰略盟友，北京有可能考慮取消或延後四月初的美中峰會。

    重要盟友接連被美狙擊 北京驚恐

    路透也說，美國攻擊伊朗，使中國國家主席習近平在與美國總統川普舉行預定峰會前居於劣勢。如今「川習會」將如何進行，甚至是否仍會如期舉行，充滿不確定性。習近平如今陷入兩難，若非在國際舞台上隆重接待川普，就是取消兩人的峰會。北京迄今尚未確認峰會日期。

    中國外交部長王毅譴責美以暗殺他國領袖，並承諾支持伊朗維護主權與安全。川普政府甫於今年一月逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，美方接連對其重要夥伴出手，讓北京如坐針氈。對中國而言，關鍵在於如何在不損及自身經濟利益、也不進一步激化對美緊張的前提下，對伊朗提供支持。

    中東衝突也直接波及中國利益。做為全球最大能源進口國，中國高度依賴荷姆茲海峽航道；若伊朗封鎖或攻擊通行船隻，恐推升油價，衝擊經濟。此外，外力策動政權更迭，在中國國內也觸及敏感神經，尤其是習近平預計明年邁入第四任期。

    北京當前最關注的仍是與美國的關係。分析認為，北京或以延後峰會表達不滿，但同時也有強烈動機維持穩定互動，包括延長貿易休兵、減少對台軍售與放寬科技出口限制。一旦取消峰會，中國恐失去既有成果。川普近期也展現避免與北京正面衝突的立場，包括延後對台軍售、鬆綁部分晶片出口管制等。

    曾任拜登政府國家安全會議中國事務主任的葛維茨指出，對北京來說，管控好與美國的關係，遠比中東局勢更重要。

    至於這場戰事是否影響中國對台灣的圖謀，前美國在台協會（AIT）理事主席、現任布魯金斯研究所資深研究員卜睿哲認為，美國攻打伊朗不會改變習近平對台灣的盤算，因為習近平及其核心幕僚並非單純從軍事角度看待台灣議題，而是將其視為「帶有軍事意涵的政治爭端」。

    華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀也持類似看法。葛來儀認為，習近平仍將致力於推動與川普的會晤，因為他知道必須直接與川普交手，以管控美中關係，尤其是在目前油價飆漲、全球經濟動盪的背景下，北京更需要穩定的美中關係以緩解內部壓力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播