參拜發紅包 李四川合體江啟臣 再推短影音 蘇巧慧秀捷運政績

爭取國民黨提名參選新北市長的台北市副市長李四川（右），昨與「新北女婿」、立法院副院長江啟臣（左）同赴新店太平宮參拜。（記者廖振輝攝）

爭取國民黨提名參選新北市長的台北市副市長李四川，昨天與「新北女婿」、立法院副院長江啟臣共同參拜新店太平宮，為選戰暖身。面對民進黨新北市長參選人蘇巧慧、民眾黨新北市長參選人黃國昌積極掃街拜票，李表示，「我的對手是我自己」，如何帶給新北市最好的建設，讓人民安居樂業，才是最重要的。

談到過年行程，李四川說，他除夕到住家附近的土地公廟發紅包，大年初一也走訪板橋廟宇，江啟臣說要「回娘家」，他住在新北，當然要盡地主之誼。外界關切他請辭台北市副市長何時生效？李表示，已和台北市長蔣萬安報告過，看市府何時核定。

李四川提及，過年期間黃國昌傳簡訊給他拜年，他也打電話跟黃拜年，有關藍白合的事情，還是交由黨部處理。是否擔心自己起步太慢？李回應，「我的對手是我自己」，怎麼樣帶給新北最好的建設，讓人民安居樂業，才是最重要的。

江啟臣表示，樂見新北市黨內或未來藍白整合順利，其他縣市也一樣，這部分有勞黨中央。若他有機會代表國民黨參選台中市長，盼跟新北市密切合作。

黃國昌談藍白合：各種可能性都有

黃國昌昨天下午到三重先嗇宮參拜，與國民黨副主席兼秘書長、先嗇宮董事長李乾龍同框。對於新北藍白合議題，黃國昌說，「各種可能性都有」，最重要的是善意與誠意，現階段他仍會全力衝刺，成為最好的候選人；李乾龍則表示，黃國昌與李四川都是非常優秀的人才，國民黨預計三月初啟動徵召程序，盼三月底前完成整合。

蘇巧慧昨天則在社群平台推出最新一集政績影片，闡述她爭取捷運三鶯線、土城樹林線的努力。她表示，自工在二〇一八年成功爭取行政院核定總經費五五五億元的土城樹林捷運計畫，讓該段工程以及土城地下段相繼於二〇二二年及二〇二四年決標動工。捷運三鶯線也在她爭取下，納入中央前瞻基礎建設計畫補助；為串連新北和桃園的交通路網，她向中央爭取三鶯線延伸至桃園八德，去年八月也獲行政院核定。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）過年期間積極掃街拜票，昨推出最新一集影片，闡述她爭取捷運三鶯線、土城樹林線的努力。（圖：蘇巧慧辦公室提供）

