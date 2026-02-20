華爾街日報：川習會前 最新對台軍售時機懸而未決

華爾街日報十八日揭露，在中國國家主席習近平施壓下，美國新一批對台軍售案陷入懸而未決狀態。圖為二月初英國金融時報報導，川普政府計畫的新軍售案，包括愛國者三型增程飛彈（左圖）、國家先進地對空防空飛彈系統（右圖）。（圖取自Lockheed Martin官網、北約盟軍空中司令部臉書）

牽動四月美中峰會 川普顧問群對宣布時間點意見分歧

華爾街日報十八日引述多名美國官員報導，在中國國家主席習近平施壓下，美國一項重大的對台軍售計畫，陷入懸而未決的狀態。為確保四月即將登場的北京「川習會」順利進行，美國總統川普的顧問團隊對此事搖擺不定，正慎重考量軍售宣布的時間點。

知悉該批軍售案的美國官員透露，川普的顧問群對於是否放行軍售立場搖擺。儘管習近平態度強硬，但川普絕不會任由中國擺布。另一名官員則表示，川普希望與習近平維持美中貿易休兵狀態，因此團隊正審慎評估宣布對台軍售的適當時機。

美官員：軍售案依循政府內部程序進行中

習近平二月初與川普通話時，敦促美方在對台軍售議題上謹慎行事。美國官員指出，川普正極力避免在訪問中國前激怒北京。事實上，華府去年十二月宣布總額達一一一億美元的對台軍售案後，北京當局表達強烈憤慨。就在美國官員著手討論批准其他對台軍售項目時，習近平在通話中就軍售議題向川普施壓。

另一名受訪的美國官員證實，這項對台軍售案目前正依循美國政府的內部程序進行中。雖然行政部門尚未依循慣例知會國會，但一名國會助理透露，預計這批軍售清單將包括愛國者反飛彈攔截系統及其他武器。

在台灣議題的博弈上，部分中國政策顧問在內部討論中甚至建議，可對美國提出更大規模的經濟計畫，例如大規模購買美國國債，藉此換取美方採取更積極反對台灣獨立的立場。不過，目前並不清楚由何立峰領導的談判團隊，是否正認真考慮這些建議。

華府研究機構「燈塔政策顧問」（Beacon Policy Advisors）十六日發布的報告指出，川普政府已釋出明確訊號，表明其希望在四月峰會前維持現狀，並極力避免陷入局勢升級的循環。

然而，華爾街日報在評論中指出，若美方在台灣議題上屈服於習近平的威脅，將對美國做為盟友的可靠性發出危險訊號。「台灣關係法」明定美國有義務向台灣提供防禦性武器，倘若川普放棄這項義務，中國將立即藉此向台灣民眾宣傳「美國不可信賴、無法保護台灣」。此外，日本、南韓與菲律賓也將認定，川普在太平洋地區的首要考量是中國，而非盟國間的共同防禦。

評論強調，沒有人希望台海發生戰爭，但如果習近平認定川普會為了一場氣氛融洽的峰會，而輕易受到恫嚇，爆發衝突的可能性反而會隨之升高。

