小年夜慰勉警察海巡 賴宣布3月起調高警勤加給

總統賴清德昨赴嘉義縣警察局水上分局進行春節慰勉。（記者林宜樟攝）

昨天小年夜，總統賴清德到嘉義縣視察、慰勉辛苦的警察及海巡人員，他表示行政院已核定通過修正「警察人員警勤加給表」，調高刑事加成以及勤務繁重加成，若立法院通過，三月一日可生效實施，全國約有六萬名警察受惠；賴說，他上任後持續提升海巡工作與生活品質，今年編列一．四億元翻新老舊海巡廳舍進行改善，未來會支持各海巡單位老舊眷舍進行翻修。

最高提高4成支給 全國6萬警察受惠

賴清德昨由嘉義縣長翁章梁、內政部長劉世芳及海委會主委管碧玲等人陪同，前往嘉義縣警局水上分局、海巡署中部分署第四岸巡隊布袋漁港安檢所慰勉；他表示，除調高直轄市勤務繁重加成，屬於非直轄市的十三個本島縣市警察也納入適用範圍，最高提高四成支給，每月增加三一〇四元到三八八〇元，希望透過待遇調整，回應基層員警實際工作需求，鼓舞士氣。

請繼續往下閱讀...

編列1.4億翻新老舊海巡廳舍

賴清德肯定海巡在護漁、緝毒、查緝走私偷渡、海上救援及因應灰色地帶侵擾等工作上扮演關鍵角色與展現具體成果，強調政府將持續以實際行動做為海巡最堅實的後盾，盼共同為保護國家奮鬥，讓國家更安全；海巡同仁守護海疆與國防同等重要。

賴清德說，前總統蔡英文起至今十年，政府為軍公教加薪四次，累計加薪幅度十四％，蔡前總統及他的任內總共調升二十三項加給，去年調升五項加給，每年增加一三八億元預算，讓大家能夠安心工作，無後顧之憂，讓更多有志於保家衛國的年輕人投入國軍、海巡的行列。

賴清德說，國家只有一個，代代子孫在此長治久安，因此更要保護國家安全，唯有國家安全，經濟發展才有意義；國家不安全，經濟發展再好，最後只是幫別人作嫁；國家更安全，經濟發展才會更有保障。

昨天小年夜，總統賴清德（左3）由嘉義縣長翁章梁、海委會主委管碧玲等人陪同，前往海巡署中部分署第四岸巡隊布袋漁港安檢所慰勉。（記者林宜樟攝）

昨天小年夜，總統賴清德由嘉義縣長翁章梁、海委會主委管碧玲等人陪同，前往海巡署中部分署第四岸巡隊布袋漁港安檢所慰勉，海巡隊員與總統開心合影。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法