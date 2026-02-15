2026百里侯選情初探》國民黨2縣市恐藍天變綠地

國民黨台中市長人選掀「姊弟之爭」，但黨內認為無論是江啟臣或楊瓊瓔出馬，都有勝算。（資料照）

面對今年的百里侯戰局，目前掌握全台十五塊地方執政版圖的國民黨，黨內人士評估，六個尋求連任的選區都可望順利連任，而九個卸任交棒的藍營執政縣市中，嘉義市及彰化縣恐面臨「淪陷」的高度危險。至於目前非藍營執政的七選區，除了確定禮讓民眾黨的新竹市及可望重新回到藍營手上的金門縣，其他五個南部直轄市、縣市都難以樂觀。

力拚維持現有15席執政版圖

據國民黨內分析，目前準備交棒的藍營執政地區中，新北市如果未來是兩人對決的態勢，藍白陣營勝選應無問題，差別只在領先幅度多寡，如果藍白推出人選是劉和然、黃國昌，應該會小贏，若人選是李四川，則有明顯領先優勢，但若最後意外出現三腳督情況，國民黨即便是李四川出馬也難回天，「穩穩跑掉十五趴的選票，哪有可能會贏！」

請繼續往下閱讀...

至於同樣屬於藍白合作選區的宜蘭縣，黨內人士評估，如果是立委吳宗憲出線，並獲得白營支持，選情將相對穩定，且國民黨有信心民眾黨不敢再背負藍白合破局的罪名。

至於嚴重紛擾的新竹縣，據分析，藍營向來有六成左右票源的優勢，因此拿下縣長應該不成問題，即便藍營出現分裂，評估應該也能拿下四成五選票，只是贏得不太漂亮，但黨中央一定會喬出一人參選，「如果誰脫黨參選，就開除誰，黨中央會決定棄保，不會被動等待棄保！」

台中市部分，黨內認為，無論最後是江啟臣或楊瓊瓔出馬角逐，應該都能繼續掌權，只有贏多贏少的差別﹔至於花蓮縣、台東縣等傳統國民黨優勢地區，黨內評估維持藍天不成問題。

彰縣謝家內訌 選情「不甚樂觀」

目前讓國民黨最感悲觀的執政地區就屬彰化縣與嘉義市。熟知地方生態的黨內人士證實，彰化縣可以用「不甚樂觀」形容，關鍵就在謝家的內部問題，雖然黨中央看好立委謝衣鳯，但因謝衣鳯的弟弟謝典霖要連任議長，謝母反對女兒選縣長，加上謝典霖近日自爆風波，已經造成謝家「內傷」。至於嘉義市，由於現任市長黃敏惠與王美惠互動良好，在許多藍營人士眼中早已宛如「淪陷區」。

嘉市綠藍交好 宛如「淪陷區」

至於目前非藍色執政的嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣，國民黨都不敢樂觀，有人私下感嘆，「能拉近差距就不錯了」；澎湖縣部分，黨內認為同樣處於劣勢，但如果由現任議長陳毓仁出馬，難保沒有翻盤機會。至於原屬民眾黨執政的金門縣，黨內評估立委陳玉珍已勝券在握。

而基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、連江縣等六個國民黨尋求連任的選區，黨內人士信心滿滿說，除非有怪事發生，否則應該都能連任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法