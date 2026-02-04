鄭麗文揚言修法拿回黨產 黨產會：與立法目的完全對撞

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪直批，黨主席無法解決積欠債務費等問題，就把壞主意打到國產身上，「這就是惡上加惡、變本加厲」，把國產變回黨產，就是新世代的國庫通黨庫。（資料照）

藍白上週五在立法院三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正案」，排除救國團是附隨組織。國民黨主席鄭麗文近日接受媒體訪問時揚言，接下來要再修黨產條例，要把國民黨黨產討回來。黨產會官員昨日受訪痛批，修黨產條例把不當黨產拿回去，這跟黨產條例立法目的完全對撞。

據了解，國民黨黨營事業中投、欣裕台股權收歸國有案，行政訴訟已於最高行政法院定讞，即便國民黨再度修法，也難以拿回該筆約一五六億元的不當黨產；國民黨舊中央黨部大樓追徵案，更一審國民黨勝訴，黨產會已提上訴。

附隨組織部分，婦聯會有附隨組織、「勞軍捐」移轉國有、美齡樓三件仍在訴訟。婦聯會認定附隨組織案，北高行判決結果認為，婦聯會只需還給國家一百多億元，就不是附隨組織。此判決黨產會、婦聯會皆不滿意，雙方上訴至最高行政法院；中廣案仍在訴訟中，尚未判決；救總附隨組織已經定讞，法院認定是國民黨附隨組織，不當取得財產處分案正在訴訟中。

黨產會官員指出，國民黨若要修法把國民黨排除在外，這比把救國團排除在附隨組織之外更激進，完全與黨產條例的立法意旨對撞。因為當初制定不當黨產條例，就是為了處理國民黨在威權統治時期，因黨國不分從國家預算及執政特權地位所獲取的龐大不當黨產。

官員批評，不當黨產在黨產會調查、釐清之後，「該還給國家的還給國家，該還給原權利人還給原權利人」，若國民黨要修法拿回不當黨產，完全違背黨產條例立法目的。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪直批，黨主席無法解決積欠債務費用問題，就把壞主意打到國產身上，「這就是惡上加惡、變本加厲」，把國產變回黨產，這是新世代的國庫通黨庫。

綠：拿黨產解決欠債 惡上加惡

針對鄭麗文提及取回的資產將用作清償積欠黨工的退休金，吳思瑤直言，國民黨積欠黨工的費用，本就該由黨主席自行負責解決，「不能拿公義之名，來合理化違法的行為」。

