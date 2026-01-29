陸委會：中共要滅中華民國 不因誰去而改變

陸委會昨表示，中共對台文攻武嚇，拉攏收買滲透無所不用其極，國民黨副主席蕭旭岑（左）三不五時就帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡。圖為蕭旭岑昨與國民黨國家政策研究基金會副董事長李鴻源（右）宣布二月二日至四日在北京舉行「兩岸交流合作前瞻論壇」。（記者張嘉明攝）

蕭旭岑頻頻帶團訪中 「台灣民眾都看在眼裡」

「國共兩黨智庫論壇」二月三日在中國北京舉辦，由國民黨副主席蕭旭岑帶隊前往。陸委會昨表示，中共對台文攻武嚇，拉攏收買滲透無所不用其極，蕭旭岑三不五時就帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡，把這次參訪定位為「去政治化」，也許是顧慮到國內反應不佳。

陸委會：不得進行政治性協議

陸委會提醒，中共的目標就是要消滅中華民國，這個目標不會因為誰去了北京而改變。任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。

吳思瑤：藍自證擋軍購換交流

民進黨政策會執行長吳思瑤昨受訪指出，「國共兩黨智庫論壇」交流主題訂為氣候變遷、AI發展、防災，幹嘛捨近求遠？這三項都是總統賴清德推動政策的現在進行式，留在台灣好好問政、監督、交流不就好了？怎麼在台灣就卡關預算？難道是中國的月亮比較圓，逢民進黨就反？國民黨是此地無銀三百兩，擋軍購換國共交流、自證其罪，全黨跳黃河也洗不清。

民進黨發言人韓瑩也質疑，國民黨是否為了促成「鄭習會」，不惜以擋軍購、阻撓美台供應鏈合作做為政治交換？若交流是建立在對岸設定的條件與代價上，國民黨已實質淪為中共對台策略的執行節點。

韓瑩指出，從論壇名稱、議題到記者會時程，處處可見配合中方主導的痕跡，這種「對中同步」的異常巧合，國民黨究竟是向台灣負責，還是在向北京交代？呼籲莫為中國利益犧牲台灣權益。

韓瑩強調，國民黨再度高舉「九二共識」作為交流前提，但這早已是被中共定義為「一國兩制」的政治枷鎖。國民黨稱交流是為了和平，實則在行程與媒體安排上完全尊重中國，這種喪失主體性的互動模式與雙城論壇如出一轍，不僅嚴重傷害國家尊嚴，更將成為台灣國家安全的最大破口。

