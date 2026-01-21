為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    捷克前議長獲總統贈勳 艾達莫娃：台灣值得安全、尊嚴與繁榮

    2026/01/21 05:30 記者陳昀、黃靖媗／台北報導
    捷克眾議院前議長艾達莫娃昨在台發表演說，強調以社會韌性面對威權施壓的重要性。（記者廖振輝攝）

    賴清德總統昨頒授捷克前眾議長艾達莫娃「特種大綬景星勳章」，表彰她多年來為深化台捷兩國友誼所做的卓越貢獻。艾達莫娃表示，她衷心支持台灣及台灣和平的未來，台灣值得在安全、尊嚴與繁榮中生活，自由地塑造自身命運，並充分為全球社會作出貢獻，這枚勳章是台灣與捷克友誼的橋樑，更是持續在兩國、雙邊文化與人民之間搭建更多橋梁的承諾。

    艾達莫娃自二〇二一年十一月至去年十月曾擔任捷克共和國國會眾議院議長，並曾於二〇二三年三月以議長身分在立法院演說，是首位在立法院演說的非邦交國女性國會議長。

    賴：艾達莫娃深化台捷友誼

    賴清德表示，三年前艾達莫娃面對外界強大壓力，毅然決然率領逾一百六十人的代表團訪問台灣，不僅為台捷關係揭開嶄新的里程碑，當時演說強調「與台灣同舟共濟」的精神，至今依然深深感動著台灣社會。近年台灣與捷克在經貿、投資與科技持續深化合作，顯示台捷夥伴關係不僅建立在共同價值，更具備實質、長遠的經濟潛力，雙方將持續共同努力，創造更多合作契機。

    艾達莫娃表示，她懷抱由衷感謝之意與對台灣及台灣人民的崇高敬意接受這份榮耀。她來自捷克，是一個從自身歷史深刻體會自由可貴的國家，也深知捍衛民主、人權，以及每個國家自主決定未來權利的重要性。正因如此，台灣在捷克心中占有非常特殊的地位，是共享價值、勇氣，並相信開放與和平世界的夥伴。

    艾達莫娃說，這枚勳章不只是她個人殊榮，更是台灣與捷克友誼的象徵，也是持續在兩國、雙邊文化與人民之間搭建更多橋樑的承諾。

    艾達莫娃演說 籲強化社會韌性

    歐洲價值安全政策中心在台辦事處昨並舉辦艾達莫娃訪台演講會。艾達莫娃以「走向原則性務實主義：壓力之下的民主國家連結及合作」為題發表演說。

    艾達莫娃強調以韌性面對威權施壓的重要性。她並指出，民主無法在社會分化下自我防衛，籲民主國家藉教育、媒體識讀、包容性體制等途徑培養社會韌性，讓公民因信任體制而更難被操弄。

    針對當今變動的國際體系，艾達莫娃認為，台灣不僅只是個區域議題，而是檢驗民主國家能否在不放棄原則的前提下維持穩定性的試金石；台捷關係反映出了務實主義的實踐，期許台捷未來應有更多政治、經濟、安全領域的合作。

    賴清德總統昨頒授捷克前眾議長艾達莫娃（左五）「特種大綬景星勳章」，表彰多年來為深化台捷兩國友誼所做的卓越貢獻。（總統府提供）

