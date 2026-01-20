藍新北市長人選 劉和然：盼與李四川見面聊

迎戰二〇二六年新北市長選舉，民進黨由立委蘇巧慧披掛上陣，藍營人選尚未出爐，國民黨新北市黨部將先協調，預計二月十七日農曆春節前拍板。爭取提名的新北市副市長劉和然昨天表示，希望找時間和台北市副市長李四川見面聊，尊重黨的機制。

市黨部將先協調 春節前拍板

針對李四川可能參選新北市長，劉和然昨天接受廣播節目專訪表示，希望彼此見面聊，「黨的機制只要出來，我一定是尊重」。據他了解，黨中央把新北市長的提名先授權地方黨部處理，市黨部有設定作業期程，黨中央希望一月底雙方有機會碰面，再談後續作為。

請繼續往下閱讀...

若國民黨最終人選是李四川，心境如何面對？劉和然回應，選舉就是君子之爭，兄弟爬山、各自努力，過程公開、公平，目標勝選，不管有多少人參與，結果出來一定要團結，經營城市或國家也是這個態度，如果只是為了想當而當，不惜犧牲所有人的利益，就失去政治的價值。

劉和然表示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧是值得尊重的對手，選舉一定要有自己的節奏，不可以被打亂，這是一場馬拉松賽，不是百米衝刺賽，要懂得配速，有些地方要短衝刺，第一階段要達到哪個目標，都有不同的速度，可以自行調整。

劉和然強調，他會以現在的市政表現為基礎，努力讓市民了解新北市的未來發展，只要把市政做好，民眾就有信任感，他會尊重人民的選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法