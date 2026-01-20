為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍新北市長人選 劉和然：盼與李四川見面聊

    2026/01/20 05:30 記者賴筱桐／新北報導

    迎戰二〇二六年新北市長選舉，民進黨由立委蘇巧慧披掛上陣，藍營人選尚未出爐，國民黨新北市黨部將先協調，預計二月十七日農曆春節前拍板。爭取提名的新北市副市長劉和然昨天表示，希望找時間和台北市副市長李四川見面聊，尊重黨的機制。

    市黨部將先協調 春節前拍板

    針對李四川可能參選新北市長，劉和然昨天接受廣播節目專訪表示，希望彼此見面聊，「黨的機制只要出來，我一定是尊重」。據他了解，黨中央把新北市長的提名先授權地方黨部處理，市黨部有設定作業期程，黨中央希望一月底雙方有機會碰面，再談後續作為。

    若國民黨最終人選是李四川，心境如何面對？劉和然回應，選舉就是君子之爭，兄弟爬山、各自努力，過程公開、公平，目標勝選，不管有多少人參與，結果出來一定要團結，經營城市或國家也是這個態度，如果只是為了想當而當，不惜犧牲所有人的利益，就失去政治的價值。

    劉和然表示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧是值得尊重的對手，選舉一定要有自己的節奏，不可以被打亂，這是一場馬拉松賽，不是百米衝刺賽，要懂得配速，有些地方要短衝刺，第一階段要達到哪個目標，都有不同的速度，可以自行調整。

    劉和然強調，他會以現在的市政表現為基礎，努力讓市民了解新北市的未來發展，只要把市政做好，民眾就有信任感，他會尊重人民的選擇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播