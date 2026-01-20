中配「關關」喊武統 移民署廢止居留許可

中配網紅「關關」被廢止居留許可後，拍片嗆聲說，「台灣解放之時，我會再與我的女兒相見」。（圖取自抖音）

中配網紅「關關」昔日曾拍片叫囂「遲早紅旗插滿台灣」，去年更到馬場町祭拜共諜吳石進行紅色宣傳。移民署昨證實，關女長期居留許可已被廢止，她也在上週五自行離境。「關關」成為繼「亞亞」、「小薇」、「恩綺」、「錢麗」之後，被取消居留權的中配。

上週五已自行離境

「關關」曾於抖音發表「遲早紅旗插滿台灣」言論，稱「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」、「台灣是中國不可分割一部分」，去年遭到多位台灣民眾檢舉。移民署接到檢舉後，依程序於上月發通知書給她，要求她到案說明。

移民署說，關女有到案說明，移民署會商相關機關，認定她的言行違反「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第十四條第一項第四款規定，「有危害國家安全或社會安定之虞」，在本月初廢止依親居留許可，同時管制她五年內不得再次申請。

據了解，原姓關的「關關」，自中國廣東嫁來台灣，已經與台灣丈夫離婚。她去年為躲避政府查處，悄悄將抖音上爭議影片刪除，更改名「小辣椒」避風頭，但被眼尖民眾發現是同一人。

關關以「小辣椒」之名，持續在抖音發表貶台言論，去年十一月到馬場町紀念公園拍片，追悼吳石、朱楓等共諜。被移民署廢止居留後，她又到馬場町拍片怒嗆內政部長劉世芳、檢察官陳舒怡是台獨頑固份子，並揚言「台灣解放之時，我會再與我的女兒相見，讓她知道她是堂堂正正的中國人」。

知情官員表示，支持武力侵略台灣或要消滅中華民國，或有矮化我國家主權的言論，這些都不允許。該名中配的發言逾越言論自由尺度，主張要消滅中華民國，既然不認同這塊土地，不願意與台灣人民安居樂業，就取消居留許可，「讓你回去中國大陸」。

