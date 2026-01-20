滿足作戰實需 採購反裝甲無人機共2032架

1.25兆國防特別預算籌購武器

立法院外交及國防委員會昨日邀請國防部長顧立雄參與國防特別預算機密會議，國防部公開說明資料顯示，國軍將採購一五五四架ALTIUS-700M、四七八架ALTIUS-600ISR反裝甲無人機飛彈系統，共計二〇三二架。陸軍曾評估認為，陸軍反裝甲型無人機的需求缺口將近二千架，這次採購可望大致滿足作戰實需。

國防部透過年度公務預算採購二九一架ALTIUS-600M無人機，研製這款無人機的廠商安杜里爾創辦人拉奇去年八月來台時，特地拜會顧立雄，並順勢帶ALTIUS-600M當「伴手禮」。不過，這仍無法滿足陸軍所需，陸軍參謀長陳建義中將前年底曾表示，經戰力評估，陸軍「反裝甲型」無人機的需求缺口將近二千架。

根據國防部發布的可公開資料，國軍擬採購高達二十餘萬架無人機、一千餘艘無人艇，還有兩種反裝甲型無人機飛彈系統，ALTIUS-700需要一五五四架、ALTIUS-600ISR則需要四七八架，兩款無人機總數為二〇三二架。

值得注意的是，美國國防安全合作局（DSCA）去年十二月十七日宣布這筆總金額十一億美元（約新台幣三四七．二億元）的軍售案，並未揭露採購數量，因此，這也是ALTIUS-700M、ALTIUS-6〇〇ISR採購總數首度曝光。

ALTIUS-600ISR為「情監偵」型，與攻擊型的ALTIUS-600M不同，前者可續航三．五小時、航程三七五公里，後者則攜帶九磅（約四．〇八公斤）彈頭，續航力與航程則約一．五小時、一百六十公里。至於ALTIUS-700M破壞力更好，彈頭重達三十三磅（約十四．九七公斤），續航力與航程則約一．二五小時、一百六十公里。

