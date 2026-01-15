白營稱我對美軍購「只需」3千億… 國防部：國產3千億 其餘對外採購

針對民眾黨主席黃國昌聲稱「我國對美軍購只需三千億」等，國防部昨表示，國內產製部分約三千餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需三千億」並非事實。（資料照）

針對民眾黨主席黃國昌聲稱「我國對美軍購只需三千億」等，國防部昨表示，因應中共近年對我複合式威脅，國防部規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自二〇二六至二〇三三年間，編列最高上限一．二五兆元經費，籌購精準火砲等七類裝備；其中，國內產製部分約三千餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需三千億」並非事實。

AIT重申：歡迎賴所提一．二五兆預算案

AIT發言人昨日則對此表示，AIT持續與台灣跨政治光譜領袖進行交流，已清楚且一貫地表明，美國強力支持台灣就強化防衛能力與嚇阻力的努力。如同AIT處長谷立言去年十一月廿六日所述，「AIT對賴清德總統所提出的新台幣一兆二五〇〇億元國防特別預算表示歡迎」。

黃國昌昨召開「訪美團記者會」，指民眾黨與國人都不知道一．二五兆國防預算要買甚麼？直到美國國務院去年十二月十七日聲明會納入一．二五兆中的五項軍購案，而這五項金額加總約為三千億元。一．二五兆預算中有相當高比例不是對美軍購。

國防部昨說明，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」主要包括「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等七大分類，其中「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等五項，美方已進行知會國會程序；另仍有四項軍購案正加速內部審查。

國防部規劃 軍購、商購及國產等管道獲得

國防部強調，相關品項規劃，均經過縝密、科學分析；惟具體項量與金額，在立法院完成特別條例審查、通過特別預算金額前，仍無法公開，故將以機密會議方式，向立法院外交及國防委員會實施專報。

召集下週秘密會議的民進黨籍召委王定宇昨向本報說，該專報是與國防部溝通並「取得盟友默契」後，在條例尚未付委前，為了國家安全向在野黨釋出的最大善意，期盼達到民主監督與保護國家利益的平衡。

王定宇嚴肅表示，連盟友都為了因應中國二〇二七年升高的威脅態勢而擔心台灣，反觀藍白陣營卻想盡藉口不審查預算，甚至不願意在台灣聽谷說明，硬要飛去華府，回來卻又曲解美方資訊。

他強調，「台灣正在流逝最需要的時間資源」，若在野黨連機密會議都拒絕出席或變相阻擋，將傳遞給國際盟友非常危險的訊號，下週一的機密會議是合法的監督途徑，盼在野黨念在國家安全，讓特別條例盡速付委。

