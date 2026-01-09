修法增訂軍人效忠敵人罪 國防部：維護軍譽

行政院修正「陸海空軍刑法」，增訂現役軍人向敵人表示效忠最重處七年徒刑。立法院昨天審查時，國防部副部長鍾樹明表示，近年案件嚴重危害國家安全，有必要檢討相關法制。（記者羅沛德攝）

行政院修正「陸海空軍刑法」，增訂現役軍人向敵人表示效忠最重處七年徒刑。立法院昨天審查時，國防部副部長鍾樹明表示，近年案件嚴重危害國家安全，有必要檢討相關法制；但在野黨立委質疑，條文定義不明恐生「文字獄」；司法院亦建議增訂適性犯要件，避免過度擴張可罰性範圍。

採「即成犯」概念 「表示」即構成犯罪

立法院司法及法制、外交及國防委員會昨審查「陸海空軍刑法第廿四條條文修正草案」。行政院版草案明定，以言語、舉動、文字、 圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人為效忠之表示者，處一年以上七年以下有期徒刑；不盡其應盡之責而降敵者，現行一年以上七年以下徒刑，改為三年以上十年以下徒刑。

不過，司法院報告提醒，「效忠之表示」涵義甚廣，為避免過度擴張可罰性範圍，宜增加適性犯要件，例如補充為「對敵人為效忠之表示，足以生軍事上之不利益者」，且本案研擬階段也曾採相關文字。

國民黨立委翁曉玲舉例質疑，若國軍手機存解放軍美女照片或對中國閱兵影片按讚，是否構成對敵人效忠？草案未明訂「意圖」，僅規範「表示」行為，屬於「抽象危險犯」，定義不明恐讓基層動輒得咎。

面對相關質疑，國防部法律事務司長吳逸聖解釋，現役軍人若對敵人表示效忠，即便未產生實質軍事損害，行為本身已嚴重打擊民心士氣與軍譽，故採「即成犯」概念，一經表示即構成犯罪，不需等待實害發生。至於按讚或存照片等若影響軍譽，將回歸「陸海空軍懲罰法」行政懲處。

民進黨立委沈發惠認為，現役軍人簽署投降書即已造成軍事損害，若增設「致生軍事利益損害」要件，恐導致國防部舉證困難、過度依賴法官心證。民進黨立委陳培瑜也說，在野黨是「滑坡邏輯」，修法主要針對營區揮舞五星旗或拍投降影片等具體叛國行徑，而非流行文化。

