為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    修法增訂軍人效忠敵人罪 國防部：維護軍譽

    2026/01/09 05:30 記者陳政宇／台北報導
    行政院修正「陸海空軍刑法」，增訂現役軍人向敵人表示效忠最重處七年徒刑。立法院昨天審查時，國防部副部長鍾樹明表示，近年案件嚴重危害國家安全，有必要檢討相關法制。（記者羅沛德攝）

    行政院修正「陸海空軍刑法」，增訂現役軍人向敵人表示效忠最重處七年徒刑。立法院昨天審查時，國防部副部長鍾樹明表示，近年案件嚴重危害國家安全，有必要檢討相關法制。（記者羅沛德攝）

    行政院修正「陸海空軍刑法」，增訂現役軍人向敵人表示效忠最重處七年徒刑。立法院昨天審查時，國防部副部長鍾樹明表示，近年案件嚴重危害國家安全，有必要檢討相關法制；但在野黨立委質疑，條文定義不明恐生「文字獄」；司法院亦建議增訂適性犯要件，避免過度擴張可罰性範圍。

    採「即成犯」概念 「表示」即構成犯罪

    立法院司法及法制、外交及國防委員會昨審查「陸海空軍刑法第廿四條條文修正草案」。行政院版草案明定，以言語、舉動、文字、 圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人為效忠之表示者，處一年以上七年以下有期徒刑；不盡其應盡之責而降敵者，現行一年以上七年以下徒刑，改為三年以上十年以下徒刑。

    不過，司法院報告提醒，「效忠之表示」涵義甚廣，為避免過度擴張可罰性範圍，宜增加適性犯要件，例如補充為「對敵人為效忠之表示，足以生軍事上之不利益者」，且本案研擬階段也曾採相關文字。

    國民黨立委翁曉玲舉例質疑，若國軍手機存解放軍美女照片或對中國閱兵影片按讚，是否構成對敵人效忠？草案未明訂「意圖」，僅規範「表示」行為，屬於「抽象危險犯」，定義不明恐讓基層動輒得咎。

    面對相關質疑，國防部法律事務司長吳逸聖解釋，現役軍人若對敵人表示效忠，即便未產生實質軍事損害，行為本身已嚴重打擊民心士氣與軍譽，故採「即成犯」概念，一經表示即構成犯罪，不需等待實害發生。至於按讚或存照片等若影響軍譽，將回歸「陸海空軍懲罰法」行政懲處。

    民進黨立委沈發惠認為，現役軍人簽署投降書即已造成軍事損害，若增設「致生軍事利益損害」要件，恐導致國防部舉證困難、過度依賴法官心證。民進黨立委陳培瑜也說，在野黨是「滑坡邏輯」，修法主要針對營區揮舞五星旗或拍投降影片等具體叛國行徑，而非流行文化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播