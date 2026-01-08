F-16四大殺手之一 夜航最易空間迷向

F-16V戰機 失聯時序示意圖

空軍下令停止演訓 強化模擬空間迷向處置測驗

空軍上尉辛柏毅前晚執行訓練任務時發生意外，人機至今未尋獲，事發原因待查。空軍第五聯隊廿七作戰隊隊長周明慶上校表示，F-16四大殺手就是空間迷向、操縱撞地、大G昏迷、空中相撞，夜航又以前二者最容易發生；空軍司令部已下令停止演訓任務派遣，飛行員將著重模擬空間迷向處置測驗。

周明慶指出，F-16四大殺手就是空中相撞空間相撞、空間迷向、大G昏迷、操縱撞地，而夜航最容易發生的就是空間迷向與操縱撞地。

作戰隊長哽咽：辛該做的都做了

周明慶哽咽說，其實辛柏毅已經知道空間迷向並回報，檢查高度表已經下掉，所以最後一道關卡就是彈射跳傘，有保持飛機操作，有把情況報出來，有盡可能盡速落地，「他該做的都已經做了」。

空軍司令部督察長江義誠少將則表示，查完飛機的機身及發動機定檢記錄，確認構改出廠迄今都沒有重大故障，已下令停止演訓任務派遣，飛行員將著重模擬空間迷向處置測驗。

江義誠說，目前F-16機型進行「天安二號」作業，花蓮、嘉義、台東三基地停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練，重點在空間迷向、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領。

空軍司令部表示，辛柏毅一月二日度蜜月返台，三、四日休假，五日上班，六日派遣待飛任務，都是一到兩天前規劃好的行程，不是臨時任務。六日上午聯隊就安排一次雙座帶飛任務，後座有教官，執行情況都正常，因此依照訓練來派遣夜航訓練任務。

至於中共頻繁侵擾是否涉及飛行員疲勞問題，空軍重申，任務派遣皆採輪班制，並要求各飛行聯隊按相關規範足夠休息。

對於「模組化任務電腦」（MMC）傳出疑似故障，第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校指出，該機近半年都沒有任何的故障情況，從鳳展專案構改完後，已針對有MMC故障的狀況，每批都會下載故障資料，把參數蒐集給美國原廠研析，也要求美方加速軟體的修正來提升可靠度。

空軍第五聯隊廿七作戰隊隊長周明慶上校表示，F-16四大殺手就是空間迷向、操縱撞地、大G昏迷、空中相撞，夜航又以前二者最容易發生。圖為編號6700 的F-16V單座型戰機昔日平安返航降落畫面。（記者游太郎攝）

