國台辦：劉世芳、鄭英耀「台獨頑固份子」

中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列入「台獨頑固份子」清單，揚言實施懲戒。（資料照）

中國國台辦昨日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，依法實施懲戒，禁止進入中港澳；更首度將偵辦國安案件的台灣高檢署檢察官陳舒怡列入「台獨幫兇打手」，揚言終身追責。

高檢署國安案件檢察官陳舒怡「台獨幫兇打手」

請繼續往下閱讀...

國台辦發言人陳斌華在記者會宣稱，劉世芳、鄭英耀「倒行逆施」，台獨惡行累累，引起兩岸同胞強烈憤慨，許多民眾向國務院台辦舉報，要求對劉、鄭二人進行懲處。

陳斌華指控，劉世芳赤裸裸宣揚台獨分裂謬論，大肆打壓支持參與兩岸交流合作的人士，迫害在台的中國配偶，極力給予兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通渠道。

陳斌華更說，鄭英耀大肆鼓吹謀獨挑釁言論，組織編撰台獨教材，毒害島內青少年，阻擾兩岸教育交流合作。劉、鄭台獨思想頑固，涉獨行為囂張，謀獨行徑惡劣，公開分裂國家、煽動分裂國家，嚴重破壞兩岸交流合作，嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉。

陳斌華聲稱，中方依據有關法律法規決定將劉世芳、鄭英耀列入台獨頑固份子清單，並實施制裁，禁止劉、鄭及其親屬進入中國及香港、澳門特別行政區，限制劉、鄭等關聯機構及有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在中國牟利，並將採取其他一切必要的懲戒措施，依法終身追責。

據中共所列「台獨頑固份子」清單，除本次新增劉、鄭二人外，有副總統蕭美琴、前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄、民進黨團總召柯建銘、國安會副祕書長林飛帆，以及民進黨立委蔡其昌、王定宇、沈伯洋，前立委陳椒華、聯電創辦人曹興誠共十四人。

陳斌華更說，「綠色司法打手」陳舒怡甘當「台獨打手幫兇」，羅織罪名，砲製冤案，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，恐嚇台灣民眾，製造「綠色恐怖」，所作所為性質惡劣、罪行嚴重。將以事實為依據、以法律為準繩，對陳舒怡依法嚴懲，終身追責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法