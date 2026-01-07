中媒搶先定調「習李會堅持一中」》學者：李在明訪中政治效果 北京焦慮

中國國家主席習近平近日與韓國總統李在明在北京舉行會談。學者分析，「習李會」相關訊息，幾乎全數由新華社對外發布，顯示中國急於透過官媒搶先定調，塑造對其有利的國際敘事，反映出中國對此行「政治效果」的高度焦慮。（美聯社案照）

中國國家主席習近平近日與韓國總統李在明在北京舉行會談。中國官媒新華社報導，李聲稱，韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持「一個中國」；學者批評，「習李會」相關訊息，幾乎全數由新華社對外發布，顯示中國急於透過官媒搶先定調，塑造對其有利的國際敘事，反映出中國對此行「政治效果」的高度焦慮。

新華社報導，習近平表示，八十多年前，中韓兩國付出巨大民族犧牲，贏得抗擊日本軍國主義的勝利。今天更應「攜手捍衛二戰勝利成果」，守護東北亞和平穩定。李在明則說，韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持「一個中國」。

意圖對沖日本高市內閣強硬立場

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗昨日受訪表示，此次「習李會」相關訊息，幾乎全數由新華社對外發布，顯示中國急於透過官媒搶先定調，塑造對其有利的國際敘事。在日本對中國採取更強硬的立場之際，「習李會」啟動一套「周邊外交補位」的操作，李在明提及「堅持一中」，正好成為中國用來對沖日本轉趨強硬立場的重要素材。

洪浦釗分析，李在明的發言並非意味韓國對台政策的突然轉向，而是中國刻意設定的政治門檻。透過新華社搶先釋出「一中」表述，中國得以迅速向內部與對外傳遞訊號：即便日本態度轉硬，中國在周邊仍能取得呼應，穩住自身的政治敘事。

洪浦釗表示，特別是在經貿與供應鏈仍高度連結中國的背景下，韓國更傾向以口頭表態換取外交緩衝，爭取處理其他更迫切問題的時間。這類說法主要是對中國交代，目的是把風險壓低，而不是要對台灣或其他印太國家傳遞政策轉向的訊號，也不代表韓國在安全立場上出現實質改變。

「官媒統一對外發聲，本身反映出中國對此行『政治效果』的高度焦慮！」洪浦釗說，對台灣而言，需要關注的，不是這些場合式表態，而是各國在安全政策與實際行動上，是否出現真正的方向性改變。

