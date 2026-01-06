為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    預算未過 遠火打擊、魚叉飛彈等受影響

    2026/01/06 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    國防部副部長徐斯儉昨日在立法院財政委員會強調，一一五年度國防部歲出預算編列五六一四億元，總預算案若未於立法院本會期通過，受影響預算七八〇億元，「遠程精准火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」等都將受到影響。（記者方賓照攝）

    藍白不審今年度中央政府總預算案，國防預算及新興計畫連帶受到影響。國防部副部長徐斯儉昨日在立法院財政委員會強調，一一五年度國防部歲出預算編列五六一四億元，總預算案若未於立法院本會期通過，受影響預算七八〇億元，「遠程精准火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」等都將受到影響。

    立法院財政委員會昨邀行政院主計總處、國防部、海委會等機關，就「一一五年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行報告並備詢。

    民進黨立委李坤城問及，這次中國軍演，國軍F16V戰機搭載「狙擊手莢艙」清楚鎖定共機，若總預算沒審過，以後這些武器沒辦法取得，還有什麼會受影響？徐斯儉回應，新增的額度都會受到影響，希望立院盡快審議。

    徐斯儉說，若未獲足額預算，嚇阻戰力方面，受影響計「遠程精准火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、「F-十六型機作戰支援莢艙曁武器彈藥籌購案」與「M-二〇〇〇〇等七型機零附件戰備存量需求」等二百億元。不對稱戰力方面，受影響計「標槍飛彈籌補」、「刺針飛彈籌補」及「戰術數據鏈路曁聯戰指管系統」等四一五億元。

