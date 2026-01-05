強化抵禦網攻 數發部 經濟部 建立安全防護機制

數發部日前指出，為了建立安全數位社會，已建立二十人的關鍵基礎設施資安防護隊，將逐步擴增至一二〇人。（資料照）

中共網軍去年對我國關鍵基礎設施侵擾數平均每日高達二六三萬次，較前年增加六％，其中能源領域遭到侵擾的狀況暴增十倍。數發部日前指出，為了建立安全數位社會，已建立二十人的關鍵基礎設施資安防護隊，將逐步擴增至一二〇人；針對能源相關侵擾，經濟部也曾表示，除推動推動電網韌性計畫，經濟部也協同軍警消等外部支援單位，共同建立安全防護機制，去年共實施六場動員演練。

擴增資安防護隊

針對中共不斷對台發動網攻，數發部日前曾在總統府社會防衛韌性委員會報告指出，數發部採取開放十九組商用衛星頻率、布建及維運多元衛星政府應變網路、補助電信業設置衛星行動車及高抗災基地台、修法加重破壞海纜刑責、增設兩條國際電纜與三條國內海纜等作法，以強化通訊網路韌性。

為了建立信賴安全的數位社會，數發部已建立二十人的關鍵基礎設施資安防護隊，未來將擴增至一二〇人，並設置資安應變快打部隊。

為了應對能源網攻，經濟部日前說明，台中電廠新建的兩座室內煤倉及觀塘天然氣新建的兩座天然氣儲槽，已於去年正式營運，經濟部也推動大型電廠直供園區、變電所屋內化、分散樞紐變電所供電風險；用水方面，去年已完成備用水井出水量及配套設施盤點，並針對供水需求缺口，辦理新鑿備用水井工程，預計今年完成。

為了強化關鍵基礎設施防護，經濟部指出，台電、中油、台水平時整備防護團，加強設施防護，並強化備援機制及調度作業，經濟部也協同軍、警、消防等外部支援單位共同實施電力、油氣、給水動員演練，去年共實施六場演練。

