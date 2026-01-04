林宜瑾提案修「兩岸條例」 藍委：鼓勵提好提滿

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

民進黨立委林宜瑾提案修正「兩岸人民關係條例」，刪除「國家統一」，正名兩岸分屬兩國。國民黨立委王鴻薇表示，「我鼓勵林宜瑾委員提好提滿！」，更建議林加碼提案廢止「兩岸人民關係條例」和陸委會。

王鴻薇表示，這已經不是民進黨第一次玩弄兩岸關係，林宜瑾要做就做全套，千萬別像自家立委蔡易餘一樣，最後發現真的沒人阻止，就說時機太危險，有義務避免台海局勢失穩，自己摸摸鼻子撤案。林宜瑾的作法，相信同黨籍、同派系的賴清德總統不會不知道，請賴對林委員的提案向國人表態，是不是也同意提案？不要躲在立委背後。

請繼續往下閱讀...

王鴻薇表示，這次話說在前頭，如果真的玩火不慎，當家鬧事變成台灣有事，應該有的責任都要由執政黨與賴總統來負責，別想再拿在野黨當你們的剎車皮。

國民黨立委許宇甄則表示，兩岸問題高度複雜，涉及憲政架構、國家定位、人民權利義務及區域安全，絕非可以被簡化為抗中保台或選舉操作的政治工具。「中華民國憲法增修條文」已有明確規範，「為因應國家統一前之需要，自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」，凡涉憲政層次的根本問題，就必須回到憲法層級處理，不容以一般法律修正之名，行實質變更憲政秩序之實。

許宇甄表示，任何試圖繞過修憲程序、重塑兩岸定位的作法，都是對憲法精神的刻意迴避，更是對國家制度穩定性的嚴重挑戰。違憲提案不僅無法為台灣帶來任何實質安全，最終只會引發更大的政治與國際社會的反彈，只會讓區域安全更加不穩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法