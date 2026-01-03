為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨台中市黨部收歸市有 精華地月租藍營18萬

    2026/01/03 05:30 記者蘇孟娟／台中報導

    國民黨提修黨產條例二日臨時喊卡，被視為「還產於民」成功經驗的國民黨台中市黨部，三年前經行政院黨產會認定為「政黨不當取得財產」，應收歸市有，台中市政府已將產權登記為市府所有，目前國民黨提行政訴訟中，國民黨台中市黨部主委蘇柏興指出，目前以每月十八萬向市府承租續用；多名民進黨市議員認為，既為市有地應收回公共使用；財政局則指出，因案件仍在訴訟中，市府依租用公有地方式，每月徵收使用補償金。

    財政局︰案件仍在訴訟中

    國民黨提黨產條例修正案攸關相關附隨組織約四百億資產，恐又成國民黨私產，引發關注；被視為「還產於民」成功經驗的國民黨台中市黨部，二〇二三年經黨產會認定為「政黨不當取得財產」，同年產權登記為台中市府所有，國民黨不服向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷原處分，台北高等行政法院去年六月判決國民黨敗訴，國民黨去年七月上訴，目前仍在訴訟中。

    蘇柏興指出，因黨中央持續為護黨產訴訟中，目前依法向台中市府承租現址使用，後續須視最後訴訟結果再打算。

    民進黨市議員江肇國強調，既然土地已收回市府所有，理應回歸給全台中市民公共使用，市府若要另行標租，也應循公開程序標租，不能便宜行事直接讓藍營黨部租用；民進黨市議員黃守達也說，國民黨台中市黨部是還產於民最好的例子，該土地市價數億，每月僅以十八萬出租給國民黨市黨部使用，租金過度便宜且未經標租程序，雖收益仍屬全民公共資產，但市府應更嚴謹再利用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播