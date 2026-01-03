國民黨台中市黨部收歸市有 精華地月租藍營18萬

國民黨提修黨產條例二日臨時喊卡，被視為「還產於民」成功經驗的國民黨台中市黨部，三年前經行政院黨產會認定為「政黨不當取得財產」，應收歸市有，台中市政府已將產權登記為市府所有，目前國民黨提行政訴訟中，國民黨台中市黨部主委蘇柏興指出，目前以每月十八萬向市府承租續用；多名民進黨市議員認為，既為市有地應收回公共使用；財政局則指出，因案件仍在訴訟中，市府依租用公有地方式，每月徵收使用補償金。

財政局︰案件仍在訴訟中

國民黨提黨產條例修正案攸關相關附隨組織約四百億資產，恐又成國民黨私產，引發關注；被視為「還產於民」成功經驗的國民黨台中市黨部，二〇二三年經黨產會認定為「政黨不當取得財產」，同年產權登記為台中市府所有，國民黨不服向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷原處分，台北高等行政法院去年六月判決國民黨敗訴，國民黨去年七月上訴，目前仍在訴訟中。

蘇柏興指出，因黨中央持續為護黨產訴訟中，目前依法向台中市府承租現址使用，後續須視最後訴訟結果再打算。

民進黨市議員江肇國強調，既然土地已收回市府所有，理應回歸給全台中市民公共使用，市府若要另行標租，也應循公開程序標租，不能便宜行事直接讓藍營黨部租用；民進黨市議員黃守達也說，國民黨台中市黨部是還產於民最好的例子，該土地市價數億，每月僅以十八萬出租給國民黨市黨部使用，租金過度便宜且未經標租程序，雖收益仍屬全民公共資產，但市府應更嚴謹再利用。

