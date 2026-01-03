為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍白封殺譴責軍演案 綠轟：向中共下跪

    2026/01/03 05:30 記者陳政宇、劉宛琳／台北報導
    立法院民進黨團昨於院會提案譴責中國軍演，遭國民黨與民眾黨立委聯手封殺，民進黨立委高舉標語表達訴求。（記者田裕華攝）

    在野黨挾人數優勢 通過譴責卓榮泰案、要求吳釗燮下台案

    中國日前對台舉行軍演，立法院民進黨團昨天於院會提案譴責北京破壞和平，並呼籲立法院秉持「同島一命」精神、不分朝野支持國防戰力，也籲請國際社會正視威權主義擴張風險。不過提案遭國民黨與民眾黨立委聯手於確認議程時封殺。民進黨團痛批，台灣竟然有這樣的在野黨，對著中共下跪求和。

    民眾黨團批卓釀憲政僵局 吳躲國會監督

    院會另通過民眾黨團所提行政院長卓榮泰譴責案、國安會秘書長吳釗燮自行請辭下台案兩案。理由是卓榮泰任行政院長以來，罔顧憲法對人民基本權益之保障，未遵憲政分際，破壞權力分立與制衡之民主原則，造成憲政僵局、朝野對立、民心不安、社會動盪，迄今難以止歇。吳釗燮部分則指吳的機要何仁傑因洩漏外交機密予中共被起訴並求處重刑，對國家安全與外交造成重大打擊，但吳迄今神隱，迴避國會監督，破壞憲政體制，已不適任國安會秘書長。

    民進黨團所提譴責中國軍演案指出，針對中國在我國周邊發動針對性軍事演習，干擾我國民航航道與海上交通，影響我國人民生命財產安全，表達最嚴厲的譴責，並要求中國立即停止對我國威脅挑釁，切勿誤判情勢，意圖以武力改變現狀，呼籲立法院代表中華民國全體國民提出強烈抗議。

    民進黨團漏夜排隊搶先遞案 仍無法闖關

    民進黨團提案說，面對中國持續升高的軍事威脅與灰色地帶侵擾，中華民國立法院秉持「同島一命」的精神，無分朝野黨派，堅定支持強化我國國防戰力與社會韌性，並將持續推動相關國安法制建設，以確保國家安全。提案也呼籲國際社會，正視中國威權主義對外擴張的風險，共同遏止威權勢力破壞以規則為基礎的國際秩序，以維護印太區域的自由、開放與繁榮。

    民進黨團前一晚在議場前徹夜排隊搶先遞案，但院會確認議程時，遭藍白立委反對，未能列案。

    民進黨團書記長陳培瑜批評，面對敵國如此明顯的侵略意圖，藍白竟然不敢齊聲譴責，更多次阻擋其他攸關民生與國防安全的法案，連討論的機會都不給。有這樣的在野黨，對著中共下跪求和，台灣人要更加團結，共同面對境外敵對勢力，才能擁有長久的真正的和平。

    民進黨團幹事長鍾佳濱說，面對中共軍演侵擾，朝野應不分黨派，共同站在中華民國立場進行譴責。即便該提案遭藍白立委挾多數封殺，民進黨團仍要逼迫藍白拿出態度與立場，向民眾證明是誰在真正捍衛中華民國，並保護國人共同珍惜的自由、民主、法治體制。

