柯稱劫後餘生 傅：走政治沒揹兩三條不會大尾

前民眾黨主席柯文哲（中）、現任主席黃國昌2日拜會立法院國民黨團，總召傅崐萁（右）、書記長羅智強（左）等人熱情接待，並為柯文哲高喊加油。（記者廖振輝攝）

民眾黨前主席柯文哲昨赴立法院拜會朝野黨團，恭賀國民黨團總召傅崐萁續任總召，傅歡迎柯「滿血回歸」。柯自嘲是「劫後餘生、苟延殘喘」，傅則安慰柯「走政治沒揹兩、三條不會大尾」。傅表示，在藍白同心協調下，相信今年九合一的選舉一定能獲得最大的勝利，接下來就是二〇二八光復台灣，讓台灣能夠重新回到中華民國、民主自由的懷抱。

傅表示，雖然柯受到非常偏頗的政治司法追殺，喪失了一段時間的人身自由，但這段期間，民眾黨為台灣貢獻服務的腳步從來沒有停止，在柯文哲、還有黃國昌主席兼總召的代領之下，藍白黨團密切的合作，讓賴清德獨裁的政權能夠得相當的制衡。

請繼續往下閱讀...

傅認為，在經歷各種高壓的政治迫害、司法追殺和大罷免，國民黨和民眾黨仍完成完成過去卅年在立法院各政黨不斷強調的重大民主法案。

柯文哲出席民眾黨團記者會時被問及，執政黨不執行在野黨在立法院三讀通過法案，如何解決朝野僵局？柯表示，冰凍三尺非一日之寒，「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」，最有權力的人應該要負起最大責任，現在賴清德只要一念之間，改變台灣政局，不是所有問題都解決掉了嗎？

對於賴總統元旦談到彈劾案，要在野不要浪費時間。柯回應，賴清德搞大罷免，現在大失敗以後，當然人家就會反彈，賴這時候才怪人家在搞彈劾，當時為什麼搞大罷免？他說，最近傅崐萁來拜訪，用嘲笑的表情看著說，「你對民進黨還有期望，你還想跟他們合作？」讓他覺得很尷尬。大罷免的時候民進黨到花蓮怎麼打傅崐萁的，現在還期望傅崐萁笑容可掬，跟民進黨完全合作？這就是問題。

柯文哲拜會朝野黨團的目的是力推「人工生殖法」，被問及若本會期沒通過，民眾黨立委陳昭姿是否會遵守民眾黨的兩年條款？柯表示，兩年條款黨內會私下討論，但「人工生殖法」就是單純民生法案，為了黨派意識型態之爭卡了兩年沒道理，該過就過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法