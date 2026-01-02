元旦談話》鄭麗文：朝野放下歧見 積極和解

國民黨昨天在中央黨部大樓前舉辦元旦升旗典禮，黨主席鄭麗文和現場民眾共同迎接新的一年。（記者塗建榮攝）

黃國昌駁「浪費時間」：賴毀憲亂政就該彈劾

針對賴清德總統新年談話呼籲朝野合作、化解對立，國民黨發言人江怡臻昨日接受媒體訪問回應表示，真正的團結應該建立在尊重憲政分際與國會監督，不要把不同的意見簡化為杯葛或對立。

請繼續往下閱讀...

國民黨：團結應尊重國會監督

國民黨昨天在中央黨部大樓前舉辦元旦升旗典禮，黨主席鄭麗文也發表元旦談話指出，希望台灣能從過去的晦暗、紛紛擾擾，重新轉換全新的心情，朝野要共同努力，放下之前的歧見，為國家、人民積極和解，並突破目前的憲政僵局，為福國利民推動重要政策，並讓國會正常運作，台灣民主政治不再倒退。

鄭麗文還說，希望大家不要在內部找敵人，停止內鬥，放下仇恨，彼此要和和氣氣，讓台灣社會重新再現最美麗的風景，也就是台灣純樸熱情的人情味，沒有暴戾之氣、惡言相向與詐騙，社會重回正軌，家庭和諧。

江怡臻指出，國民黨尊重賴清德的新年願景與期許，但賴清德的通篇喊話沒有回應在野黨訴求，依舊訴諸情緒勒索，了無新意。賴清德多次呼籲朝野合作，但真正的團結應該建立在尊重憲政分際與國會監督、避免把不同意見簡化為杯葛或對立，而且政府每一筆預算與政策都必須接受充分討論與嚴格把關，這才是民主憲政的核心。

對於賴總統指責在野黨，在立院不到三分之二席次仍提彈劾案，是在浪費時間。民眾黨主席黃國昌反嗆說，賴可能忘記他的民主前輩蘇貞昌說過的話，當總統毀憲亂政時，國會該做的事就是發動彈劾程序，賴清德怎麼忘得乾乾淨淨。

黃國昌昨到新北市參加市府舉辦的升旗典禮，對於賴的說法，黃國昌說，當初民進黨在主席蘇貞昌帶領下，要發動彈劾程序時，那時民進黨立院席次好像也不到三分之二、連二分之一都不到，現在賴清德連中華民國憲法，基本的憲政精神全部都忘記了嗎？

他更譏諷說，要談浪費時間的話，在二〇二五年浪費台灣人一整年時間搞大罷免，最後搞到卅二比〇的，請問是那一個政黨？賴清德要不要針對撕裂台灣社會，浪費台灣社會一整年的大罷免，向台灣人民道歉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法