共軍火箭彈 落在24浬鄰接區與12浬領海間

我偵獲27枚火箭彈 最近落點距台南50浬 歷來最近

​中國東部戰區廿九日起發動代號「正義使命二〇二五」的大規模軍演恫嚇台灣，昨更於我周邊海空域實施實彈射擊，衝擊區域和平穩定。國防部證實，共軍昨分兩波次向台灣周邊發射多管火箭彈共計廿七枚，其中第二波落點位於台南西方約五十浬處，已進入我國廿四浬鄰接區內，創下歷來共軍軍演距離台灣本島最近紀錄。國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處，國防部長顧立雄亦率重要幹部全程坐鎮、掌握共軍動態。

​國防部情次室次長謝日升中將昨說明，我國軍與海巡全程掌握，共軍首波十七枚火箭彈於上午九時由福建平潭發射，落於基隆東北方七十浬外；第二波十枚火箭彈則由福建泉州石獅發射，落於台南西方約五十浬處，鄰近我廿四浬線。落點位於我國廿四浬鄰接區與十二浬領海之間，共軍此舉意在傳遞「將台海視為其內水」的強烈政治訊號，並藉此測試國軍底線。

顧立雄昨率重要幹部進駐聯合作戰指揮中心，全程掌握並了解我方偵照、雷情、防空等部隊之戰備狀況。顧指出，共軍無視國際規範、高度挑釁的冒進行為，不但嚴重破壞區域和平穩定，也對往來的運輸船隻、貿易活動、飛行航線，形成重大安全危害與干擾。謝日升也證實，受中共於台海周邊劃設七處演訓區域影響，昨有高達九四一架次國際航班被迫調整航路避讓，嚴重干擾區域安全。

防禦性示警！ 傳班超艦火控雷達鎖定共艦

昨也傳出，我國海軍成功級巡防艦「班超艦」與中共052D型驅逐艦「烏魯木齊艦」爆發近距離對峙，班超艦疑開啟火控雷達鎖定對方，海軍司令部參謀長邱俊榮中將昨並未否認，僅強調當共艦進入我廿四浬鄰接區時，班超艦確已依「突發狀況處置規定」，採取必要的「防禦性示警」措施，以確保我方艦艇與領海安全。

面對挑釁，作計室次長連志威表示，國軍已啟動「立即備戰操演」，視為實戰化訓練，重點在應變中心開設及關鍵設施防護。據悉，全台作戰區迅速轉入實戰化部署，如第三作戰區工兵群在淡水河口架設阻絕鏈；關渡指揮部派遣聯兵營進駐台北港，以戰甲車構築火網。

中南部第四、第五作戰區依令機動出勤，並實施關鍵設施防護；外離島與海空前線採取強勢應對，守住廿四浬底線，包括金門戰甲車戰備偵巡，澎湖與花東實兵演練，空軍在花蓮升起天弓三型發射架；海鋒大隊雄三飛彈車更被目擊在鵝鑾鼻部署，扼守第一島鏈咽喉，展現國軍寸步不讓決心。

