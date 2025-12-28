反制認知戰 國安人士：民主國家勿再單打獨鬥

日媒「讀賣新聞」昨發布深度調查報導，揭露中國透過訊息操弄介入台灣選舉的具體證據。（示意圖，路透檔案照）

日媒「讀賣新聞」昨發布深度調查報導，揭露中國透過訊息操弄介入台灣選舉的具體證據。報導引述在暗網流傳的解放軍內部會議錄音，首度證實解放軍核心技術單位「五十六所」在二〇一八年台灣選舉中扮演幕後推手。這份錄音不僅驗證國際學界長期的質疑，更首次為中國操弄認知戰提供直接聲源證據。

日媒揭露 共軍「五十六所」介選台灣

據報導，外洩錄音涉及解放軍「網絡空間部隊第五十六研究所」（對外稱為江南計算技術研究所）的丁姓處長，與北京「沃民高新科技公司」負責人齊中祥的對話。據悉，五十六所位於江蘇無錫，是中國規模最大的軍事計算機研發基地，曾研發著名的「神威」系列超級電腦。

錄音顯示，軍方撥款二千萬人民幣，利用五十六所的運算資源配合沃民公司的「輿情分析系統」，目標是精準預測並操縱二〇一八年底的台灣選情。丁姓處長在錄音中誇口，透過該系統掌握的精準情報，他成功預判了韓國瑜的勝選，並計畫在二〇二〇年總統大選進一步擴大干預。

報導也呼應美國「外交政策」期刊在二〇一九年的分析，指「中國將台灣視為對民主國家進行大規模訊息干預的實驗場」，本次曝光的音檔證實此論點。錄音中，齊中祥透露已在台灣社群平台「蒐控」超過六百萬個帳號，作為散布假訊息的節點。這說明中國對台訊息操弄已非隨機行為，而是由五十六所這類國家級單位主導、具備高度組織化的戰爭行為。至於錄音流出原因，專家分析恐與解放軍內部鬥爭及龐大資源引發的貪腐與利益分配有關。

中國600萬假帳號介選 只是開端

此次曝光讓代號「五十六所」成為焦點。該單位在二〇二四年軍改後隸屬新成立的網絡空間部隊，職能已由高階運算演進為「認知戰」的神經中樞。透過「軍民融合」模式，利用超級運算結合民間輿情系統，對台即時監控數百萬選民心態並精準投放誘導訊息，讓認知戰更具隱蔽性。

專家分析，中、俄已將「認知操弄」發展為標準戰爭工具。在混合戰架構下，中國能在不發一兵一卒的情況下，透過操控情緒撕裂他國社會共識。

國安人士示警，六百萬帳號只是開端，隨著生成式AI技術成熟，語言障礙將消失，經演算法設計的錯假資訊更難辨認。面對跨國界技術威脅，民主陣營不能再單打獨鬥，應加速建立技術與法制合作平台，共同守護言論空間與國家安全。

