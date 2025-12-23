綠喊話：別再擋國安法案及國防特別條例

民進黨立院黨團22日召開「國民黨不要再擋 赴中報備 國防軍備」記者會。（記者方賓照攝）

七藍委若無赴中領旨 「就讓大家看你們實際的作為」

外傳中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨翁曉玲等七位立委赴中，翁昨天表示，活動現場確實有國台辦人員，但「大家就是聊聊天、噓寒問暖」。民進黨發言人吳崢表示，翁證實民進黨的質疑是真實的，「那她與國台辦人員聊天氣還是機密呢？」立法院民進黨團指國民黨急著澄清絕未「赴中領旨」，那今天在程序委員會就別再擋「立委赴中報備」國安法案，及一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」等案。

與國台辦人員聊天氣、還是聊機密呢

吳崢表示，翁曉玲的發言，證實民進黨的質疑和相關資訊是真實的，她承認這一趟到廈門與國台辦有接觸、聊天，那是聊天氣、聊台灣政情，還是聊機密呢？立法院仍在會期中，為什麼七位藍委匆匆忙忙去中國參加活動？現在共產黨才是你們老闆嗎？是要在會期中前往匯報台灣政情嗎？

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉這七位國民黨立委，如果真的沒有接受任何指示，「就讓大家看你們實際的作為」，有沒有將「赴中報備」及「軍購預算」納入審查。

民進黨團書記長陳培瑜指出，程委會的主席是翁曉玲，每次只要表決票數相同，翁就會站在國民黨那一邊擋國防預算、擋行政院版「財政收支劃分法」，以及國安法案。陳培瑜質疑，廈門台商協會會長韓螢煥公開說，新一屆理事要跟緊國家戰略、堅守民族大義、維護國家統一與領土完整，而「坐在底下的翁曉玲妳有沒有鼓掌？妳的國家是哪一國？」

台商談統一 綠：翁的國家是哪一國

鍾佳濱表示，去年四月質詢立法院秘書長周萬來時得知，立法院從未依「兩岸人民關係條例」、「國家機密保護法」向陸委會提報赴中的公務員或政務人員名單，包括考試院、行政院、監察院、司法院都有依法申報，但立法院連自己的辦法都付之闕如，民進黨團要求盡速制定，也盼國民黨立委若問心無愧，趕快排案。

民進黨團副書記長張雅琳指出，每次國民黨委員去中國，都帶回一些毀憲亂政的法案，從去年四月國民黨團總召傅崐萁帶了許多國民黨委員去中國，回來就推動「國會擴權惡法」；去年十二月再赴中，回來加速通過憲法訴訟法、財劃法修正案，「這次翁曉玲、涂權吉等人到底要帶回來什麼東西呢？」

