出席後備憲兵會長交接典禮 賴：不同政黨沒關係 同一國比較重要

總統賴清德昨出席後備憲兵會長交接典禮強調，「我們只有一個國家，我們一起努力、一起奮鬥」。（記者廖雪茹攝）

總統賴清德昨天出席「中華民國後備憲兵荷松總會北部地區歷任主委顧問聯誼會第八、第九任會長交接典禮」，肯定後憲以「永矢忠貞」的精神，與政府和全體國人一起守護民主憲政，強化國家安全；他並強調，民主政治就是政黨政治，平時不同政黨，競爭又合作，「但對外我們就是團結一致，我們只有一個國家，我們一起努力、一起奮鬥！」

交接典禮昨天上午在新竹縣竹北市春耕餐廳舉行。賴清德致詞時表示，他上任後在總統府成立了「全社會防衛韌性委員會」，過去一年多來大力推動各縣市災害防治的工作，同時也強調軍民力量的整合，把地方的救援力量跟漢光演習結合一起，並且印製了小橘書發送家家戶戶，地震、颱風、或者是地緣政治變化的時候，讓每一個人都知道如何保護自己，行有餘力又可以幫助別人。

賴清德說，他深信後備軍人的價值，不只是在戰時才被動員，他今天以三軍統帥身份，給大家一個新的使命：「我希望每一個後憲，每一年都能妥善規劃災防跟救災訓練，每一個後憲都應該盡全力參與，強化會員的防災救援能力，並與社會各界、政府各單位都建立深厚互信的合作夥伴關係，為社會服務、為城市安全，甚至於地方的發展注入專業的力量。」

賴清德也表示，他常提及民主政治就是政黨政治，政黨政治彼此競爭，「不同政黨沒有關係，但同一個國家比較重要！」平時不同政黨，競爭又合作，但對外就是團結一致，「我們只有一個國家，我們一起努力、一起奮鬥。」

