為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    復職被問捐薪 高虹安：依法處理

    2025/12/19 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市長高虹安（左3）昨復職回任市府，市府團隊大陣仗列隊歡迎。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安（左3）昨復職回任市府，市府團隊大陣仗列隊歡迎。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安助理費案十六日高院二審大逆轉，原貪污罪撤銷，改判使公務員登載不實的偽造文書罪六月。高虹安昨天復職上班，因內政部原稱高虹安於停職期間不發給薪，後來改口又說要發；另高曾稱會將停職期間半數薪資捐出，現在有改變想法嗎？高虹安回應，一切依法處理。

    曾喊停職期半數薪資捐出

    高虹安說，她知道近期立院正修法，因停職期間所扣除的薪水、沒發的薪水，應該要在復職後進行補發。目前一切依法辦理。市府人事處也會再向她說明停職期間的薪水計算方式。

    被問到是否擔心檢方上訴？高虹安回應，檢察官有其職權，若要進行上訴，她都尊重。但也希望各界尊重二審的判決結果，後續如果上訴到三審，當然繼續在司法戰場努力。

    對浮報助理費被貼上「貪污」標籤，高虹安說，貪污的標籤很沈重，尤其在大罷免期間，罷免方將「高虹安貪污犯」這幾個字印在竹市各個街口的看板中。這樣沈重的標籤，她認為，任何人都難以承受，尤其是公眾人物。

    高虹安表示，二審判決結果讓她能將貪污的標籤從身上移開，對她來說是非常重要的事。希望綠營支持者或網路言論，要盡量克制、尊重司法。

    而針對高院二審判決結果，吹哨者和部分國會助理都表達不滿，後續誣告罪若定讞、不能用社會勞動替代，恐會被解職？高虹安仍回應，尊重各界言論。

    國民黨喊禮讓連任

    高虹安：先拜會兩位主席

    另新竹市是第一個談「藍白合」的縣市，國民黨已表達現任優先，「新竹市長一定禮讓民眾黨」，高是否有要競選連任？高虹安回應，規劃拜會國民黨及民眾黨兩位主席後，有進一步決定再對外說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播