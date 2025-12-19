復職被問捐薪 高虹安：依法處理

新竹市長高虹安（左3）昨復職回任市府，市府團隊大陣仗列隊歡迎。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安助理費案十六日高院二審大逆轉，原貪污罪撤銷，改判使公務員登載不實的偽造文書罪六月。高虹安昨天復職上班，因內政部原稱高虹安於停職期間不發給薪，後來改口又說要發；另高曾稱會將停職期間半數薪資捐出，現在有改變想法嗎？高虹安回應，一切依法處理。

曾喊停職期半數薪資捐出

高虹安說，她知道近期立院正修法，因停職期間所扣除的薪水、沒發的薪水，應該要在復職後進行補發。目前一切依法辦理。市府人事處也會再向她說明停職期間的薪水計算方式。

被問到是否擔心檢方上訴？高虹安回應，檢察官有其職權，若要進行上訴，她都尊重。但也希望各界尊重二審的判決結果，後續如果上訴到三審，當然繼續在司法戰場努力。

對浮報助理費被貼上「貪污」標籤，高虹安說，貪污的標籤很沈重，尤其在大罷免期間，罷免方將「高虹安貪污犯」這幾個字印在竹市各個街口的看板中。這樣沈重的標籤，她認為，任何人都難以承受，尤其是公眾人物。

高虹安表示，二審判決結果讓她能將貪污的標籤從身上移開，對她來說是非常重要的事。希望綠營支持者或網路言論，要盡量克制、尊重司法。

而針對高院二審判決結果，吹哨者和部分國會助理都表達不滿，後續誣告罪若定讞、不能用社會勞動替代，恐會被解職？高虹安仍回應，尊重各界言論。

國民黨喊禮讓連任

高虹安：先拜會兩位主席

另新竹市是第一個談「藍白合」的縣市，國民黨已表達現任優先，「新竹市長一定禮讓民眾黨」，高是否有要競選連任？高虹安回應，規劃拜會國民黨及民眾黨兩位主席後，有進一步決定再對外說明。

