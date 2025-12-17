獨家專訪》總預算若沒過 卓揆：2000億新興、新增計畫受影響

行政院長卓榮泰昨接受本報專訪時，拿出手機表示，前天行政院記者會後，隨即發出英文版新聞稿，向外媒說明行政院「不副署」的立場。（記者鍾麗華攝）

行政院長卓榮泰宣布不副署「財劃法」，朝野對立升溫，明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，根據統計，明年度新興與新增計畫有高達二千億元受影響，恐無法推動。卓榮泰昨接受本報專訪時表示，在野黨就是要讓執政團隊沒有政績，阻礙國家前進，若沒有這些奇奇怪怪的爭議法案，行政院會有更多量能規劃公平分配的政策。

若非藍白提爭議法案 政院能推出更多公平分配政策

卓揆昨聽取行政院主計總處盤點明年度總預算的報告。根據主總統計，明年度新興計畫約有一千億元無法執行，另經常性延續計畫的新增部分不能支用，估計也超過一千億元。其中包括縣市管河川一四七億元、AI新十大建設一百餘億元、TPASS約七十五億元、疫苗接種七十億元、生育補助四十二億元、校舍整建七億元等。

卓揆指出，在野黨不需要考量政府財政的衡平性，不僅杯葛總預算，還強推爭議法案，就是為了讓政府在可以表現時沒有表現，在快要做成決策時大加碼，阻礙國家前進。

卓揆強調，今年台灣的經濟成長率上修七．三七％以上，若不是藍白提出爭議法案，政府會有更多能量，推出更多公平分配的政策。台灣在風災後面臨美國關稅談判，現在是最重要的時刻，因為藍白的惡意杯葛，讓政府無法全力發揮，實在很可惜。

卓揆指出，公平分配才是文明社會的指標，政府除推動提升最低工資，也請大老闆在引進外籍移工或中階技術人員時，先替本勞加薪；此外，除〇到六歲國家一起養，包括高中免學費、私立大學的學費補助，政府在〇到廿二歲都有不同階段照顧。

