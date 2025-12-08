反年改修法》翁曉玲：修法未納恢復18％優存

立法院國民黨團及立委推動反年改修法，已提出多項「停砍年金」修正草案，最快預計12月12日三讀通過。 （資料照）

國民黨本會期優先法案「停砍公教退休金」修法，最快十二日可在立法院會表決，完成三讀程序。國民黨立委翁曉玲表示，這次修法沒有所謂恢復十八％優惠存款的問題，也沒有要將退休金所得替代率回復到七年前的水準，只是讓往後的退休金不再遞減縮水。

軍公教年金改革在二〇一八年七月一日上路，改革時程至二〇二九年。國民黨團及立委提出「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」、「公立學校教職員退撫條例修正草案」等多項停止公教年改的相關修法，重點包括：退休所得替代率不再調降、退休所得隨在職人員調薪而調整，或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。國民黨團版更主張，二〇二四年一月一日起，停止調降公教人員退休所得替代率。

對於前總統蔡英文所創「想想論壇」，改版發出的首篇文章即以「年金改革」為題，強調世代、公平、永續，年金改革不應半途而廢。翁曉玲表示，「想想論壇根本是胡思亂想」，蔡前總統的公教人員年金改革，已經產生非常嚴重的後遺症，造成公教人員缺額一直攀升，打擊軍公教士氣。

翁曉玲認為，當時就不應該違反信賴保護原則，若依照軍公教人員當時進入其部門的勞動條件去給付退休金，今天這些問題就不會發生，更何況中華民國的外匯存底這麼高，政府怎麼可能每年提撥五十億元、一百億元，會撥不出來？

翁說，她一再強調，政府是公教人員的雇主，為什麼可以耍賴、不負最後的支付保證責任？政府稱退撫基金會破產，完全是假議題，公教人員的退撫基金不會破產，也不會用完，即使用完政府本來就有義務要去填補，怎麼可以把責任轉嫁給公教人員去承擔？

