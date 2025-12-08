反年改修法》公教實支月退增10％ 銓敘部：4年後 平均約領5.6萬元

退撫基金第9次 之財務精算結果

國民黨推動反年改修法，將修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，且退休金隨在職人員調整，最快十二日三讀闖關。銓敘部報告指出，若修法提早停止調降，二〇二九年時公教實支月退休所得會比目前約增加十％，平均約五．六萬元。

公教退休人員二〇二五年平均實支月退所得均超過五萬元，且有法定調整機制，相當現職者七成月薪。相較之下，百萬勞工勞退每月領不到二萬元，有極大落差。

百萬勞工勞退每月不到二萬

銓敘部說明，所得替代率繼續調降，再搭配隨CPI調整機制，二〇二九年時實支月退休所得大致上和目前相當。據統計，二〇二五年退休公務（含警察）、教育人員平均實支月退休所得，分別是五萬六五六元和五萬七九七三元。純警察人員是五萬三二九一元，但因甫修法大幅提高替代率上限，有多數警察人員的月退所得會再顯著增加。

銓敘部推算，若依年改措施，調降繼續到二〇二九年方停止，但因未來合理推估月退休所得至少隨CPI再調整五％以上，二〇二五年支領月退休金的公務和警察人員合計，平均實支月退休所得將會是四萬九六四六元，與二〇二五年平均實支金額相差不遠，等到二〇三〇年以後，退休所得替代率不再調降，實支月退休所得只會再調高。

若反年改修法通過，提前在二〇二四年停止調降，到二〇二九年時，二〇二五年支領月退休金的，平均實支月退休所得會是明顯增至五萬六一七〇元或五萬五一八四元，和維持不提前停止調降的數額相較，都約增加十％。

二〇三〇年後只會再調高

值得注意的是，最高月退休金支領數高達九萬七三六三元，月退休所得超過八萬元的人數占比，也從目前一．二％增加至五．七％；超過五萬元的人數占比，也從目前五十一％增加至六十八．五％ 。二〇三〇年後，退休所得替代率不再調降，實支月退休所得只會再調高。

