自由日日shoot》反年改修法最快週五三讀 政府撥補增近7000億 全民買單

立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」，要求所得替代率不再遞減，每月退休所得隨現值待遇調整，最快將於十二日三讀通過。銓敘部報告示警，此修法將造成退撫基金「收支再度失衡」、「政府撥補加重」、「基金提前用罄」，政府撥補將高達六九七〇億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。

軍公教年金改革在二〇一八年七月一日上路，改革時程至二〇二九年。國民黨團及立委提出「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」、「公立學校教職員退撫條例修正草案」等多項停止公教年改的相關修法，重點包括：退休所得替代率不再調降、退休所得隨在職人員調薪而調整，或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。國民黨團版更主張，二〇二四年一月一日起，停止調降公教人員退休所得替代率。

根據銓敘部報告，若修法停止退休所得替代率之逐年降低，勢必使退撫基金收支再度失衡，嚴重影響財務安全。

據統計，年改後，各級政府年金改革節省經費依法全額挹注退撫基金。自二〇一八下半年計至二〇二四年，軍公教人員合計可挹注退撫基金計二五九〇．八四億元。若修法停止退休所得替代率逐年下降規定，不論停止在哪一年度，未來公教人員因年改節省經費可挹注退撫基金金額將大幅減少。

銓敘部舉例，以退休所得替代率停止在二〇二三年（自二〇二四年一月一日起不適用）為例，公教人員總計減少的挹注金額達三三二三億元（已折現，其中公務人員為一六七〇億元、教育人員為一六五三億元），致退撫基金用罄年度提早發生。

若修法自二〇二四年一月一日起停止調降退休所得，將使公教人員退撫基金用罄年度分別再提前至二〇四一年及二〇三九年，受影響的是所有現職人員及已退人員的退休權益保障。

銓敘部示警，停止年改將造成「政府撥補加重」，前述因二〇二三年七月一日以後初任人員實施「個人專戶制」致退撫基金用罄年度提早發生的財務缺口，依法已明定由政府分年撥補，若要維持在原來二〇四九年及二〇四五年不用罄，須由政府預算撥補金額，照精算結果分十年撥補方案估算，公教人員總計三三七〇億元。

銓敘部提及，若修法自二〇二四年一月一日起停止調降退休所得，十年須再增加撥補三六〇〇億元。上述二項撥補合計達六九七〇億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。此外，在退撫基金用罄歸零後，在政府負最後支付責任規範下，屆時政府仍需尋找其他財源籌措鉅額撥補經費。

