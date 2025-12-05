陳玉珍提助理費除罪化 國會助理工會示警：方便國台辦介入

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，立法院國會助理工會表示，這不僅是立委的自肥條款，給利益團體甚至外部勢力如國台辦等介入的空間。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，明定立委「補助費」由立委統籌運用，且免檢據核銷。立法院國會助理工會副理事長田飛生昨受訪直言，這不僅是立委的自肥條款，立委未來可能聘用親信或其素質參差不齊的人員，給利益團體甚至外部勢力如國台辦等介入的空間。

由陳玉珍提案及林思銘等廿七位立委連署的「立法院組織法第三十二條、第三十三條及第三十五條條文修正草案」，除將「公費助理」的「公費」二字刪除，還刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷。

根據提案說明，參加婚喪喜慶等服務支出，也在立委可統籌運用的範圍。至於立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」。

把關立院助理的後門 被全部打開

公督盟：增長貪污 中共更易滲透

公督盟執行長張宏林批評，把助理費問題變成是完全空白授權，不只會讓公費助理的權利受到限縮，其空白設計讓立委更有可能中飽私囊。此外，過去公費助理因要申請助理證，有明訂八到十四位名額，若要額外聘請助理就是非公費，若現在完全空白授權，連臨時工、約聘都能進入立院，不就更容易被中共滲透。

「立法院助理、立委都會接觸國家重要機密，所以立法院助理必須列管、法制化可究責！」張痛批，陳玉珍所提修法等於是將把關立法院助理的後門全部打開，這是一個粗糙、粗暴、破壞台灣安全的修法，不僅會增長立委貪污，更影響我國培養基層政治工作者。

他以陳玉珍為例說，她在金門，若想把錢全部請中國的人來做事，都不用單據，恐涉及國安問題。

田飛生也示警，當薪資福利缺乏保障，專業人才流失，立委只能聘用親信或其素質參差不齊的人員。若立委為了省錢不聘足專業助理，未來誰來審法案、提政策？這給予利益團體甚至外部勢力、如國台辦等介入的空間，「直接把法案塞給你，你就不需要助理了」，國會自主性會面臨嚴峻挑戰。

