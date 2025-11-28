政院通過1.25兆軍購特別條例草案 卓揆籲在野支持：沒有國哪有黨

行政院會昨通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，行政院長卓榮泰在院會後記者會表示，「沒有國哪有家？沒有國哪有黨？」，希望在野政黨看清事實、審慎瞭解目前局勢。（記者叢昌瑾攝）

印太各國及歐美 皆提高國防預算

行政院會昨通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，二〇二六至二〇三三年預算上限暫匡一．二五兆元。行政院長卓榮泰在院會後記者會表示，「沒有國哪有家？沒有國哪有黨？」，希望在野政黨看清事實、審慎瞭解目前局勢。

卓揆指出，當前全球許多地區及國家，包括印太地區的紐澳、日本、韓國、菲律賓，以及歐盟、德國與美國等國家，皆持續重新檢討並顯著提高其國防預算，台灣身處第一島鏈關鍵位置及地緣政治最敏感區域，更不可能不提升自我防衛能力。同時，就世界局勢而言，若非中共霸權四處擴張、侵擾行動無限上綱，世界各國毋須採取此等提升防衛工作。

卓揆說，我們是負責任的政府，必須在此時做出強化台灣防衛韌性的決定，期盼國人同胞能夠支持，也希望在野黨看清事實、審慎瞭解目前局勢。也唯有如此，政府才能告訴國人，「真正的和平，是讓大家不用上戰場；真正的和平，是靠實力得來」。

卓揆也提到，特別條例是強化民主防禦能力及國防關聯產業發展，一方面希望取得更先進精密的新式武裝力量，另一方面亦推動我國國防及軍工相關產業升級轉型。

對於軍購特別預算是否需舉債因應？財政部次長李慶華解釋，特別條例規範債限不受公債法第五條第七項規定，但是整體計畫期間還是受到流量上限十五％限制，未來編列預算時，一定會遵守相關規定，不會違法編列。

若舉債，是否可能超過十五％？主計總處副主計長陳慧娟說，取決於財劃法版本，整體會有連動效果，若以院版財劃法草案來看，基本上超過十五％限制的可能性就會降低，因此希望院版財劃法獲立法院支持。

