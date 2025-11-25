為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    央廣案 工程師還外洩官網原始程式碼

    2025/11/25 05:30 記者王定傳／台北報導
    央廣官網遭駭案，檢方起訴工程師等3人。（資料照）

    央廣官網遭駭案，檢方起訴工程師等3人。（資料照）

    檢警偵辦央廣官網遭攻擊案，發現竟是自家工程師吳政勳及其直屬長官岳昭莒等人所為，他們自稱因懷疑官網遭中資滲透，竟聯手以央廣配發的帳號、密碼登入官網，「惡搞」放上五星旗，最離譜的是竟將原始程式碼外洩，完全不擔心官網遭有心人士利用，甚至可能演變成境外勢力趁機滲透或操作等國安事件。

    據了解，曾在Google及微軟擔任工程師，也曾擔任雙B豪車資安顧問的吳政勳，今年五月進入央廣後，負責官網維護及資訊安全查核管理等事務，他與岳均持有官網原始程式碼；他們的犯罪手法是由吳以央廣配發的帳號、密碼登入官網，把首頁版頭換成五星旗、移除官網網址、置換官網日語新聞版網頁等。

    檢警調查，吳等人所為與獲得授權、同意，以測試系統安全漏洞的「白帽駭客」不同，他們均未經同意、以自己的帳號密碼登入惡搞官網，不僅如此，吳還把官網程式原始碼放上LINE群組，廠商黃富琳獲悉後轉傳給其他工程師，致原始程式碼外流。

    檢方認為，央廣是政府百分之百捐助成立的國家廣播電台，為國家關鍵基礎設施，屬資通安全責任等級分級辦法所定的A級單位，為我國惟一專責對國際廣播的電台，每日以廿種語言對外發聲，代表國家立場、攸關外交形象，若系统失效或受影響，對國家及社會公共利益、民心士氣會產生重大影響，尤其擅自將央廣官網原始程式碼外傳，將遭有心人士利用以掌控央廣官網，影響巨大。

    檢方認為，吳、岳以反攻大陸、五星旗等圖片入侵官網電腦，是在挑起兩岸間的對立緊張，其行為危險性與危害性，遠非一般刑事犯罪可比，且吳選擇國慶日攻擊官網，具有很高的象徵意義，危害國家形象甚鉅。

