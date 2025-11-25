為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    駭官網放五星旗 央廣內鬼工程師 起訴求刑3年

    2025/11/25 05:30 記者王定傳／台北報導
    中央廣播電台前工程師吳政勳駭入央廣官網，惡意置換為五星旗，北檢昨依妨害電腦使用、背信罪嫌起訴，並對吳求刑三年。（資料照）

    卅六歲中央廣播電台前工程師吳政勳，自稱因懷疑央廣官網有中資介入，夥同六十歲直屬長官岳昭莒及四十七歲廠商黃富琳，將官網首頁版頭換成中共或美國國旗，及「反攻大陸與台灣，中華民國統一的架構與挫折」一書封面，甚至外洩官網原始程式碼；台北地檢署斥責三人胡作非為、挑起兩岸對立緊張，嚴重擾亂央廣官網運作及危害國家關鍵基礎設施，昨依妨害電腦使用、背信罪嫌起訴，並對吳求刑三年、岳兩年六月、黃從重量刑。

    夥同直屬長官及廠商 外洩官網原始碼

    檢方調查，三人今年決定攻擊央廣網頁後，即設立LINE群組聯繫，吳任何行動都會彙報給岳知悉，岳從未阻止；八月廿日，吳利用央廣配發的帳號密碼登入官網，建置他所製作的央廣負面消息總彙資料頁子網域及埋設程式碼參數，準備趁國慶日時啟動，若民眾點選就會跳到子網域，以此干擾訊號；九月十一日至廿日，吳五度登入官網，將首頁版頭換成中共國旗及承包官網維護的「創蹟」公司網頁等，之後還外洩官網原始程式碼。

    檢斥刻意挑起兩岸對立 請求從重量刑

    警方九月廿六日針對吳、岳兩人進行搜索調查，不料，吳交保後除發動數次阻斷攻擊，還在廿八日再度登入官網把網址移除，並於國慶前一日，利用之前埋設的參數，置換官網日語新聞版網頁，種種行為致官網日語版出現簡體中文、連結亂碼及中斷官網訊號等。

    主任檢察官葉益發、檢察官程秀蘭十月九日緊急指揮警方，阻止他們在國慶日發起攻擊，訊後聲押未准，昨以被告利用反攻大陸、五星旗等圖片入侵官網電腦，刻意挑起兩岸對立緊張，請求從重量刑。

