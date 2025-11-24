學者示警：今日白俄羅斯 明日台灣

自由通訊傳播協會昨舉辦座談會，學者示警，白俄允許俄國人可以在該國擔任公職，台灣應擔心，「今日白俄羅斯、明日台灣」。（記者塗建榮攝）

白俄允許俄國人擔任公職 快變成俄羅斯一部分

俄羅斯對烏克蘭、中國對台灣採取長臂管轄、跨境鎮壓，學者昨示警，「今日烏克蘭、明日台灣」並不會成真，但令人擔心的是，「今日白俄羅斯、明日台灣」，白俄允許俄國人可以在該國擔任公職，白俄羅斯已經快變成俄羅斯一部分。

民團昨在台北舉行「反跨境鎮壓」座談會，專家學者分析中國跨境鎮壓手法。淡江大學外交與國際關係學系副教授鄭欽模表示，滲透和顛覆才是導致戰爭的更重要因素，而不是屈服。當你會抵抗，對方就會評估戰爭的代價，當你不抵抗，它反而會出兵，台灣應該對是否會發生戰爭有比較清楚的了解。

滲透顛覆才是導致戰爭重要因素 而非屈服

鄭指出，「今日烏克蘭、明日台灣」並不會發生，反而白俄羅斯面對俄羅斯的威脅，幾乎不抵抗的。自己較擔心的是「今日白俄羅斯、明日台灣」，因為白俄羅斯與俄國簽訂「俄白聯盟國家公民平等權利條約」後，允許俄人可在白俄羅斯擔任公職，白俄羅斯人也能在俄擔任公職，歐洲已把白俄羅斯視為快要消失的國家，已經快變成俄羅斯的一部分。

鄭欽模指出，俄羅斯的跨境鎮壓是戰爭行為一部分，是一種結合特務暗殺、人口販運與法律戰的混合手段。俄羅斯把烏克蘭當成俄國一部分，這跟中共把台灣當成中國一部分是一樣的。

台灣人權工作者李明哲表示，台灣人不是中華人民共和國公民，中國政府把他在台灣網路上的言論，當成「顛覆國家政權」罪證；把台灣人當成自己國家公民一樣，強加只適用於本國人的「顛覆國家政權」罪名，這是把國家主權無限擴張、侵犯台灣國家主權的行徑，這種行徑是標準的「跨境鎮壓」。

李分析，沈伯洋被中國發布通緝令，中國意圖很清楚，希望在國際製造寒蟬效應，壓縮沈及台灣相關團體針對中國滲透的研究，以及在國際的倡議工作，意圖遏止台灣問題國際化的趨勢，把台灣與中國的關係重新拉回中國「內戰」泥淖中。

李明哲痛批，中國的意圖不難理解，也不讓人意外，但真正丟臉的是台灣的國會。國會議員合法的政治主張，被中國當成犯罪而通緝，這在國際幾乎等於「侵略」了，但台灣國會不敢通過決議聲援自己國家的立委，在野黨甚至淪為「中國的應聲蟲」，嘲笑怒罵沈伯洋，成為中國「跨境鎮壓」幫兇。

「反台獨」 其實在幫中共消滅中華民國

台大政治系名譽教授明居正表示，「跨境鎮壓」只是中共認知戰的一小部分。他提醒，中共會把台灣人區分成甲式台獨，乙式台獨等，支持中華民國也算台獨，今天先聯合次要敵人、打擊主要敵人，當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民國，以後也會被它消滅。

