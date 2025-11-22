為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    刪除副縣市長人數的人口門檻限制 地制法修正案三讀 訂李四川條款

    2025/11/22 05:30 記者李文馨／台北報導
    立法院院會昨三讀通過「地方制度法修正案」，刪除直轄市、縣市副縣市長人數的人口門檻限制。（記者方賓照攝）

    立法院院會昨三讀通過「地方制度法修正案」，刪除直轄市、縣市副縣市長人數的人口門檻限制。（記者方賓照攝）

    立法院院會昨在藍白人數優勢下，三讀通過「地方制度法修正案」，刪除直轄市、縣市副縣市長人數的人口門檻限制，直轄市副市長人數將從兩人增為三人，縣市副縣市長從一人增為兩人，並明定明年元旦施行。民進黨團書記長陳培瑜批評修法因人設事，就是為了台北市長蔣萬安「保小三」的量身修法，質疑為何不是從下一屆開始實施。

    台北市目前有三位副市長，但因北市人口數已跌破二五〇萬人，一旦李四川投入明年新北市長選舉，現行法規不得再增設，未來第三席副市長恐不保，國民黨因此力推修法，也被諷為「李四川條款」。

    綠委批為蔣量身修法

    內政部：人事費大增

    內政部表示，此次修法一律將直轄市副市長增加為三人、副縣市長增加為兩人、直轄市副秘書長增加為三人、縣市副秘書長增加一人，以及人口在兩萬以上之鄉鎮市公所置主任秘書一人等規定，均未能反映地方差異，將大幅增加一·八億元地方人事費用支出，排擠地方業務推動預算。

    立法院院會昨表決通過國民黨團、民眾黨團提出的修正動議，刪除直轄市副市長人數、縣市副縣市長人數的人口門檻限制。三讀條文明定，直轄市副市長人數由現行兩人增為三人，縣市副縣市長由現行一人增為兩人，該法自民國一一五年一月一日起施行。

    為促進性別平等參政，三讀條文將現行地方民代四分之一婦女保障名額，改為三分之一任一性別保障原則。條文明定，直轄市、縣市議員、鄉鎮市民代表在三人以上者，應有任一性別當選名額一人；超過三人者，每增加三人增一人，該條款適用於民國一一九年十二月廿五日就職的直轄市、縣市議員。

    熱門推播