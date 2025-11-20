財劃法攻防 賴總統指示：負責任提出法案

行政院院會今將通過「財劃法修正草案」，院長卓榮泰將親自對外說明修正重點。圖為卓榮泰昨主持政院動員會報。（行政院提供）

黨政人士：政院版若無法順利付委 才會考量下一步

行政院院會今將通過「財劃法修正草案」，院長卓榮泰將親自對外說明修正重點。黨政人士昨表示，行政院版修正草案送到立院後，希望排入廿五日程序委員會，盼能順利付委審查，讓行政院版有被討論的機會，如藍白一味杯葛，行政院才會審慎評估下一步，也會與停砍年改、總預算案三者一併思考。

院會今通過草案 卓揆將說明修正重點

府院黨昨開會盤點立法院後續攻防，據轉述，賴總統在會中強調，「民進黨是負責任的執政黨，該送的預算、該送的法案，會負責任的提出」；卓揆也重申，絕對不放棄溝通，不到最後關頭，不會輕言抵制。

行政院今將通過財劃法修正草案，強調讓水平（城鄉）分配更公平、垂直（錢權）分配更合理，除「財政努力指標」與現行類似，「基本建設需求指標」分為「土地面積」、「人口數」、「工業就業人口數」、「農林漁牧就業人數」、「農林漁牧業產值」五項指標，而統籌分配稅款及一般性補助款也不會低於今年分配水準。

黨政人士表示，雖盼行政院版財劃法下週就能付委審查，但程序委員會召委是國民黨立委翁曉玲，無法樂觀期待。如果屆時無法付委，立法民進黨團將在廿八日提出變更院會議程的議案。

黨政人士指出，財劃法、停砍年改與總預算案，三者環環相扣，必須合起來評估。停砍年改相關法案，藍白預計下月中將強行三讀通過，財劃法惡意通過藍白版本，未來總預算送不出來，政府要擴張舉債，在公教退撫基金破產後，中央無法挹注與撥補，這都攸關國家財政永續。

立院十四日三讀的財劃法修正案前天已送抵行政院，卓揆表示要憲政救濟。所謂憲政救濟，除覆議、聲請釋憲與暫時處分，也包括「閣揆不副署、總統不公布」，對於後續方式？黨政人士說，昨天會議沒有具體討論，府院黨仍持續評估，要看在野黨出什麼招，「見招拆招」。

