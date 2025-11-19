為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    現役官兵淪共諜 國防部強烈譴責叛國行為

    2025/11/19 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    現役官兵淪共諜，國防部強烈譴責少數官兵違背忠誠義務的叛國行為。圖為國防部發言人喬福駿。（記者林正堃攝）

    現役官兵淪共諜，國防部強烈譴責少數官兵違背忠誠義務的叛國行為。圖為國防部發言人喬福駿。（記者林正堃攝）

    中國對我國滲透、統戰不斷，調查局去年主動發掘港籍人士及國人為中共在台發展組織及刺探、收集機密。國防部昨日表示，政戰局內部清查作業主動發現楊姓少校行止涉疑，即依國安聯防機制通報，國防部強烈譴責少數官兵違背忠誠義務的叛國行為。

    中國香港籍男子丁小琥多次假借商務、觀光名義申請來台，實則在台發展組織，檢調追查發現，丁小琥成功吸收退役中校王文豪、譚俊明等人，為組織核心成員；少校參謀官楊博智、其姊中尉人事官楊千慧、姊夫少校管制官邱翰林與士官長呂芳契均涉入其中，洩漏或交付公務秘密、軍事機密。高檢署昨日對丁男等七人起訴，求處重刑。

    內部清查 主動發現通報

    國防部說明，政戰局執行內部清查作業時，發現楊姓少校行止涉疑，即依國安聯防機制，通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦。

    國防部強調，分析當前安全情勢，中共對我滲透未曾間斷，並積極在台發展組織，國防部對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為，予以強烈譴責。

    國防部說，國防部已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證，並持續深化反情報教育，提升官兵安全意識，另運用國安聯防機制密切協作，共同維護國家安全。

