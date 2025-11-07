幽靈連署起訴 朱立倫、鄭麗文曾批「司法追殺」 法界直言「法盲瞎挺犯罪」

黃帝穎指出，檢方偵辦不實連署罷免案，竟被國民黨前、後任主席朱立倫及鄭麗文批評為司法獨裁，簡直是「法盲瞎挺犯罪」。（資料照）

國民黨涉及多件立委不實連署罷免案被檢方查辦、起訴，備受矚目，朱立倫、鄭麗文等前後任國民黨主席曾公開批評「司法追殺」、「司法獨裁」；律師黃帝穎等法界人士直言，簡直是「法盲瞎挺犯罪」，並認為，曾代表國民黨參選副總統的趙少康在罷免案投票時兩度刻意亮票，被台北地檢署起訴並求處重刑，「天經地義」。

黃帝穎指出，檢方偵辦不實連署罷免案，竟被國民黨前、後任主席朱立倫及鄭麗文批評為司法獨裁，簡直是「法盲瞎挺犯罪」，國民黨若再以政治謾罵干預司法審判，企圖妨害司法公正，終將被珍惜民主法治的台灣人所唾棄。

趙少康兩度刻意亮票 黃帝穎：檢依法起訴 天經地義

趙少康昨因大罷免投票時兩度刻意亮票，遭北檢起訴並求處重刑，黃帝穎表示，趙少康亮票違反選罷法是眾所周知的犯罪事實，檢察官依法起訴、打擊犯罪，乃「天經地義」，加上，趙少康犯後態度輕蔑，被認為毫無悔意，北檢因此建議法院從重量刑。

另外，前基隆市府民政處長張淵翔、國民黨前基隆市黨部主委吳國勝等七人涉及不實連署罷免案，獲法院判決緩刑，檢方均提起上訴，黃帝穎認為，張淵翔等七人在一審才「認罪」，檢方認為張等人並非偵查中認罪，屬「犯後態度不佳」而提起上訴，這類上訴符合司法實務的「公平原則」，若偵查中認罪與不認罪被告均獲得相同司法優待，反而有輕重失衡問題。

曾任台北地院審判判長的吳孟良律師也認為，多位國民黨黨工已坦承造假，檢方也掌握偽造文書犯行的不法事證，何來「司法追殺」？

吳孟良表示，主犯和從犯的刑度應有不同，例如張淵翔身為局處首長，原本應為國家服務，竟為國民黨一黨之私而犯法，不應給予緩刑，也是給此類公務員一個「教訓」；至於基層公務員若被迫聽命行事，給予緩刑應無妨。

