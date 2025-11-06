中國稱統一共享祖國榮耀 學者：台灣自由將消失

中國國台辦表示，統一後台灣同胞將同大陸同胞一道，共享偉大祖國的尊嚴與榮耀。（路透檔案照）

中國全國政協主席王滬寧日前談及統一後好處，新華社也發布三篇「鍾台文」文章，稱將採取一國兩制「愛國者治台」；中國國台辦昨日表示，統一後台灣同胞將與大陸同胞共享偉大祖國的尊嚴與榮耀。學者痛批，一國兩制最終走向政治控制與自由的消失，中共所講的經濟紅利，完全就是自欺欺人。

中共經濟紅利 是自欺欺人

中國國台辦發言人張晗指稱，解決台灣問題、實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，推動兩岸關係發展，是為了增進兩岸同胞的親情和福祉，實現兩岸同胞對美好生活的嚮往。

張晗聲稱，統一後，有強大祖國做後盾，台灣同胞民生福祉會更好，發展空間會更大，更加安全、更有尊嚴，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，台灣將永保太平，民眾將安居樂業。台灣同胞將同大陸同胞一道，共享偉大祖國的尊嚴與榮耀，迎接繁榮穩定的光明未來。

國民黨副主席蕭旭岑上任前夕，赴中會見國台辦主任宋濤，明年是否恢復舉辦「國共論壇」？張晗則說，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與包括國民黨在內的台灣各政黨、團體及各界人士，一道促進兩岸交流合作，為國家謀統一。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗昨受訪表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，沒有誰統一誰的問題。所謂「統一後共享祖國尊嚴與榮耀」的說法，本身就是錯誤的前提。

尊嚴來自人民自主決定

洪浦釗批評，台灣的尊嚴來自人民自由選舉與自主決定的權利，不可能靠附屬於威權體制而獲得。看看香港就知道，一國兩制最終走向政治控制與自由的消失。台灣追求的「尊嚴」是人民的自由與民主，不需要被誰「給予榮耀」。

成功大學政治系教授洪敬富質疑，中共訴諸統一後可以繁榮、經濟發展，但真實情況是，中國經濟面臨嚴重衰退，中共所講的經濟紅利，完全是自欺欺人。

洪敬富分析，鄭麗文當選國民黨主席，習近平致賀電，蕭旭岑會見宋濤，顯示國共對推進「祖國統一大業」已有共識，接下來國共會合作往統一方向走。

