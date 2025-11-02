國民黨改朝換代 鄭麗文走馬上任

昨召開第廿二屆第一次全國代表大會，在會中進行黨主席交接儀式，在榮譽主席吳伯雄（中）監交下，新任主席鄭麗文（左）從卸任主席朱立倫（右）手中接過印信，正式走馬上任。（記者廖振輝攝）

期許全黨成為「獅群」 要求黨代表每人找百人入黨

國民黨昨召開第廿二屆第一次全國代表大會，新任黨主席鄭麗文率領全體黨代表宣誓就職後，隨即發表就職演說。鄭期許全黨要成為「獅群」、台灣的王者，並交付全體黨代表重要使命，就是未來四年任期中，每個人都要找到一百位老朋友或新朋友加入國民黨，幫助國民黨增加二十萬名黨員，未來再增加二百萬、四百萬、五百萬，最後贏得全台灣多數支持。

建立新秩序 讓台灣重現善與正義

這次國民黨全代會主軸為「努力進前，藍天再現」，前主席馬英九、吳伯雄、洪秀柱、江啟臣及立法院長韓國瑜等黨內要角都到場。大會流程是由卸任的朱中央規劃籌辦，在開幕式影片，訴求國民黨要走務實中間路線，堅持「親美、友日、和陸」，並推崇卸任主席朱立倫任內重啟駐美代表處，推動組織精簡、人力優化，為黨籌措超過十億元資源。

鄭麗文致詞時說，國民黨在最壞的時代，要振衰起敝、撥亂反正，今天的國民黨可謂傷痕累累，許多黨工背負官司，遭民進黨追殺，前天才有兩名黨工交保，還有黨務一級主管被起訴，但國民黨會愈挫愈勇，打斷手骨顛倒勇，未來她將組織一個司法正義律師團，並籌措千萬基金，全力支援遭到司法追殺的黨員與黨工，絕不讓他們孤單，也絕不會被民進黨看輕，被軟土深掘。

鄭麗文表示，她要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」，民進黨多年來讓台灣四分五裂，內耗空轉，台灣不能再向下沉淪，相信只有愛能勝過仇恨，只有善能打敗邪惡，國民黨要建立新秩序，照顧所有弱勢，讓台灣成為一個有公平正義的地方，所以國民黨會成為「獅群」，成為台灣的王者，讓台灣重現善與正義。坐在台下的馬英九聞言一度激動地紅了眼眶，頻頻拭淚。

鄭麗文在全代會閉會典禮前，以親送花朵給大罷免期間因為偽冒連署案遭波及的黨工、黨員，表達力挺之意。她說，國民黨不是給人隨便欺負的，看到黨工的眼淚，讓她很不捨，未來她會做黨工、黨員的最大後盾，幫他們討回公道，絕不會讓大家委屈孤單。她並帶領大家高喊「國民黨加油」。

朱立倫則感謝國民黨對他的栽培，以及過去四年黨內上下一心，不論在年輕化、國際化、內造化及黨務改革的輕量化都做了非常多的努力，讓國民黨重新找回年輕人的支持。希望未來在鄭麗文帶領下，國民黨能更好、更強。

