    首頁 > 政治

    中選會：明年九合一選舉 11月28日投票

    2025/11/01 05:30 記者李文馨／台北報導
    中選會昨天舉行屆期委員任內最後一次委員會議，會中討論通過民國一一五年地方公職人員選舉投票日及工作進行程序表，明年地方大選預定十一月廿八日舉行投、開票。（資料照）

    中選會昨天舉行屆期委員任內最後一次委員會議，會中討論通過民國一一五年地方公職人員選舉投票日及工作進行程序表，明年地方大選預定在八月卅一日至九月四日受理候選人登記申請，並於十一月廿八日舉行投、開票。

    中選會六名委員任期屆滿，行政院至今仍未提出新任委員名單，外界憂心影響二〇二六年的選務進程。中選會委員會議昨天提前三個月通過地方公職人員選舉投票日及工作進行程序表，以及「一一五年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序表」。

    重要選務工作日程包含，一一五年八月廿日發布選舉公告、八月廿七日公告候選人登記日期及必備事項、八月卅一日至九月四日受理候選人登記之申請、九月四日政黨推薦的候選人政黨撤回其推薦截止、十月十六日前審定候選人名單、十月廿三日候選人抽籤決定號次、十一月八日選舉人名冊編造完成。

    中選會於十一月十二日公告直轄市長選舉候選人名單；十一月十三日至十一月廿七日辦理直轄市長選舉公辦政見發表會；十一月十七日公告直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人名單；十一月十八日至十一月廿七日辦理直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉公辦政見發表會；十一月廿四日前公告選舉人人數；十一月廿八日投票、開票。投票後，中選會預定於十二月四日前公告當選人名單、十二月十八日前發給當選證書。

