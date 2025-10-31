為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國「長臂管轄」、「跨境鎮壓」 國安局：以統一台灣為終極目標

    2025/10/31 05:30 記者方瑋立／台北報導
    國安局指出，中共對台「長臂管轄」或「跨境鎮壓」是以統一台灣為終極目標，在政經等層面採取威脅干預手段影響台灣；圖為國安局長蔡明彥。（資料照）

    立法院外交及國防委員會昨增列議程，邀請相關部會報告「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」。國安局指出，中共對台「長臂管轄」或「跨境鎮壓」是以統一台灣為終極目標，在政經等層面採取威脅干預手段影響台灣。日前遭中國片面宣稱「立案偵查」的民進黨立委沈伯洋示警，中共對台長臂管轄的恫嚇作為恐擴及一般民眾，國安及行政部門應建立完善機制應對，保護國人。

    國安局報告指出，中共對台「長臂管轄」或「跨境鎮壓」的策略意圖，是以「統一台灣」為終極目標，在政治、經濟、社會、文化及軍事等層面，採取各種威脅及干預手段，企圖在國際孤立台灣，並在台內部營造心理恐慌及對立氣氛。

    對於政府應處，國安局指出，將加強國安情報團隊注意並預防中共利用在地協力者或黑道滋擾、危害特定人士或企業，並請警政署加強人身安全，同時協調統合國安情報團隊，掌握配合中共個人及團體違反我國法律情事依法偵處，提升國人風險意識並強化國際友盟合作。

    沈伯洋質詢時擔憂，中國長臂管轄逐步擴大，未來恐步步進逼「及於一般人民」，從懲戒名單擴及家人、商業往來對象，進而立案偵查，「再來就是通緝、缺席審判」，若不提高反制成本，台灣社會可能面臨更大威脅。

    民進黨立委范雲呼籲，跨境鎮壓並非單一事件，從副總統蕭美琴座車遭跟蹤、立委遭「偵查」，到推動民防教育的公民團體「黑熊學院」，中共手段已從針對政治人物，擴大到軍公教與公民社會，嚴重威脅國人的言論自由、工作權與人身安全。她呼籲政府應跟上美、英、加等民主國家，建立明確定義、通報機制與跨國互助機制，同時完善法治，保障國人安全。

    林佳龍：建立跨國互助機制

    外交部長林佳龍承諾，將於一月內向立院提出書面報告，與陸委會、國安局跨部會研議受害者通報機制、國人旅遊警示名單，以及建立「跨國互助機制」等積極措施；法務部次長黃世杰也承諾完善相關法制，反制跨境鎮壓。

    陸委會副主委沈有忠說，中國對台統戰「預算無上限」，光是涉台人力就達六〇萬人，反觀陸委會僅百餘人、預算不到十億元且遭砍，籲請立院持續支持陸委會預算。他也強調，必將持續揭露中國意圖、策略和手段，並在兩岸交流上具體反制。

