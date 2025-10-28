為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    亞塞拜然拒發簽證 國際法官協會聲援台灣

    2025/10/28 05:30 記者楊國文／台北報導
    針對我國法官協會代表團5位成員未收到國際法官協會邀請函或入境許可，僅由代表團長林伊倫法官單獨前往，卻被亞塞拜然拒絕入境一事，國際法官協會（IAJ）已致函法官協會表達深切遺憾及聲援，承諾不會再發生類似事件。（資料照）

    承諾將慎選地點 確保不再讓任何法官因政府政策被排除年會

    中華民國法官協會原訂派遣六名法官代表出席亞塞拜然舉行的國際法官協會（IAJ）年會，卻發生亞國拒發簽證情況，引起不小爭議。法官協會昨指出，國際法官協會主席團已正式致函我國法官協會，表達遺憾與聲援，承諾未來將以「會員無條件參與權」為首要原則，審慎選定會議地點，確保不會再讓任何一位法官僅因政府政策而被排除在年會之外。

    法官協會指出，國際法官協會第六十七屆年會今年十月由亞塞拜然主辦，亞國法官協會多次透過國際法官協會（IAJ）秘書處承諾，將協助未事先取得簽證會員辦理落地簽證，並表示已獲亞國外交部同意。

    不過，法官協會代表團始終未收到亞國政府核發的邀請函或入境許可，以致五名代表不得不取消行程，團長、高院法官林伊倫本月十一日抵達亞國後，仍遭拒絕入境，與先前亞國承諾不符。

    外交部日前表示，亞國政府以虛妄的「一中原則」為由拒絕入境，我國對此深表遺憾，並嚴正抗議亞國作法；法官協會事後呼籲IAJ應建立一套明確、公正且透明的處理機制，防止類似事件再次發生。

    批亞國作法 違背國際合作與包容精神

    法官協會昨指出，對我國代表團未能參與本屆IAJ年會，IAJ主席團已正式致函法官協會，表達深切遺憾與誠摯聲援，認為失去台灣代表團的共同參與，讓全體因此蒙受損失，IAJ並強調亞國移民當局的作法，違背IAJ一貫秉持的國際合作與包容精神。IAJ主席團承諾，未來將以「會員無條件參與權」為首要原則，審慎選定會議地點，未來絕不能再讓任何一位法官僅因政府的政策，而被排除在年會之外。

    法官協會表示，感謝IAJ主席團的支持和承諾，期盼未來IAJ年會能真正落實讓各會員都能公平參與的精神。

