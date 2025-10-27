川習會將登場 魯比歐：美不會放棄支持台灣

美國總統川普即將與中國國家主席習近平會晤，美國國務卿魯比歐表示，台灣不必擔心美國會以放棄支持台灣，做為與中國達成貿易協議的代價。（路透）

美國總統川普即將與中國國家主席習近平會晤，美國國務卿魯比歐表示，台灣不必擔心美國會以放棄支持台灣，做為與中國達成貿易協議的代價。

林佳龍：感謝美對台堅定立場

對此，外交部長林佳龍表示，感謝美國再次公開強調對台堅定立場，外交部持續密切關注美中互動，台美溝通管道暢通，我方將確保台美關係穩定深化，我國利益不受影響。

魯比歐廿五日從以色列飛往卡達杜哈與川普會合，再聯袂前往馬來西亞參加東南亞國協峰會。他在機上接受隨行記者採訪時表示，「台灣有許多值得關切的事，而他們的擔憂是完全正當的，因為他們所面臨的局勢確實艱難。」

魯比歐強調，「如果有人擔心美國會以放棄台灣來換取某種貿易協議，或是獲取貿易上的優惠待遇，我認為你們不會看到那種貿易協議。沒有人打算這麼做。」

川普廿六日抵達吉隆坡，這是他第二次總統任期首次亞洲訪問行程的第一站，預計卅日在南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與習近平舉行雙邊會談。雙方除了聚焦貿易僵局，台灣也將是會談議題之一。

川普在「空軍一號」專機上被問到美國對台政策時，僅表示「我現在不想談這個，這趟出訪已經夠複雜了，我不想讓事情變得更複雜。」

在美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾，與中國國務院副總理何立峰及貿易談判代表李成鋼結束兩天磋商，聲稱達成「非常正面的架構」後，川普廿六日對與中國達成貿易協議表示樂觀，並暗示未來可能與習近平在中國及美國進行會談。

