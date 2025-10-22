為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    軍售交付延遲 美將專案處理 打造台灣之盾 我已與美討論具體合作項目

    2025/10/22 05:30 記者黃靖媗／綜合報導
    針對外界關注的對台軍售延遲交付問題，出席美台國防工業會議的國防部軍備副部長鍾樹明表示，美方以專案方式、「有專門部門單獨處理」。（中央社）

    針對外界關注的對台軍售延遲交付問題，出席美台國防工業會議的國防部軍備副部長鍾樹明表示，美方以專案方式、「有專門部門單獨處理」。（中央社）

    今年度美台國防工業會議十九日至廿一日在美登場。針對外界關注的對台軍售延遲交付問題，出席會議的國防部軍備副部長鍾樹明表示，美方以專案方式、「有專門部門單獨處理」。

    根據中央社報導，鍾樹明在美台國防工業會議中以「台灣以實力維持真和平」為題發表演說。鍾受訪表示，美方最關切的議題包括台灣不對稱戰力發展及自我防衛決心，對於如何藉由不對稱作戰取得勝利，並研討哪些屬於不對稱戰力範疇。

    鍾樹明：美有專門部門單獨處理

    針對美國對台軍售交付延遲，鍾樹明表示，「慢慢有在減少當中」，美方「非常有誠意」解決，「我們也開（延遲交運）清單給他們回去做研究」，好讓他們逐一了解、解決問題，針對台灣的部分，美方「有專門部門單獨處理」。

    國防部三月曾向立院報告，我國執行中對美軍購案共十八案，其中兩案延宕，分別為「F-16A/B型戰機性能提升」及「新式戰機採購」等兩案。「F-16A/B型戰機性能提升」案的一四一架戰機性能提升已依規劃於二〇二三年底全數完成，惟AGM-154C飛彈因美方軍工產能及新式彈藥測試等因素，延宕至明年；「新式戰機採購」案，六十六架F-16V BLK70型戰機，預計於明年底前陸續飛返國內。

    盼美全力協助整合台灣防空系統

    在打造「台灣之盾」方面，鍾樹明表示，我方有和美方研討具體合作項目；台灣之盾包含政府關鍵基礎設施、國軍重要防護目標，以建立完整防護網；「台灣之盾」的目標是達到整體防禦，也希望美方全力協助整合台灣目前的防空系統。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播