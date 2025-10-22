軍售交付延遲 美將專案處理 打造台灣之盾 我已與美討論具體合作項目

針對外界關注的對台軍售延遲交付問題，出席美台國防工業會議的國防部軍備副部長鍾樹明表示，美方以專案方式、「有專門部門單獨處理」。（中央社）

今年度美台國防工業會議十九日至廿一日在美登場。針對外界關注的對台軍售延遲交付問題，出席會議的國防部軍備副部長鍾樹明表示，美方以專案方式、「有專門部門單獨處理」。

根據中央社報導，鍾樹明在美台國防工業會議中以「台灣以實力維持真和平」為題發表演說。鍾受訪表示，美方最關切的議題包括台灣不對稱戰力發展及自我防衛決心，對於如何藉由不對稱作戰取得勝利，並研討哪些屬於不對稱戰力範疇。

鍾樹明：美有專門部門單獨處理

針對美國對台軍售交付延遲，鍾樹明表示，「慢慢有在減少當中」，美方「非常有誠意」解決，「我們也開（延遲交運）清單給他們回去做研究」，好讓他們逐一了解、解決問題，針對台灣的部分，美方「有專門部門單獨處理」。

國防部三月曾向立院報告，我國執行中對美軍購案共十八案，其中兩案延宕，分別為「F-16A/B型戰機性能提升」及「新式戰機採購」等兩案。「F-16A/B型戰機性能提升」案的一四一架戰機性能提升已依規劃於二〇二三年底全數完成，惟AGM-154C飛彈因美方軍工產能及新式彈藥測試等因素，延宕至明年；「新式戰機採購」案，六十六架F-16V BLK70型戰機，預計於明年底前陸續飛返國內。

盼美全力協助整合台灣防空系統

在打造「台灣之盾」方面，鍾樹明表示，我方有和美方研討具體合作項目；台灣之盾包含政府關鍵基礎設施、國軍重要防護目標，以建立完整防護網；「台灣之盾」的目標是達到整體防禦，也希望美方全力協助整合台灣目前的防空系統。

